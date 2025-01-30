Пятидневка уходит в прошлое: британские компании массово сокращают рабочие дни

Все больше стран внедряют четырехдневную рабочую неделю. В Великобритании двести компаний ввели ее на постоянной основе для всех работников без уменьшения заработной платы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. В этих компаниях, в частности в благотворительной, маркетинговой и технологической сферах, в целом работает более 5000 сотрудников.

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Что известно о переходе Британии на четырехдневку

Сторонники четырехдневной рабочей недели считают, что пятидневный формат работы уже устарел и является пережитком прошлого.

Пятидневная рабочая неделя была изобретена 100 лет назад и больше не соответствует цели. Мы давно опоздали с обновлением,

– заявил руководитель Фонда 4 Day Week Джо Райл.

По его мнению, сокращение рабочих дней предоставляет людям на 50% больше свободного времени, что позволяет им жить более счастливой и насыщенной жизнью.

В издании заметили, что традиционные модели работы были перевернуты во время пандемии Covid-19. Многие работники до сих пор отстаивают право работать из дома, не говоря уже о сокращении рабочих дней.

В Британии сокращают рабочую неделю / Фото Unsplash

Некоторые из тех работников, которые продолжают пользоваться гибкостью удаленной работы, отказываются возвращаться в офисы. Например, группа сотрудников Starling Bank уволилась после того, как руководство настояло на том, чтобы тысячи работников чаще посещали офисы.

Согласно опросу Survation, 58% британцев надеются, что трехдневные выходные станут привычным форматом работы уже к 2030 году.

В то же время консерваторы предостерегают, что переход на четырехдневную неделю может негативно повлиять на бизнес и экономический рост.