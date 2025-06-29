"Даже лучше Англии": британка рассказала о самом большом культурном шоке от Украины

Британка Элли, которая уже 7 лет живет в Украине, рассказала о своем самом большом культурном шоке. По ее словам, страна оказалась значительно современнее, чем она ожидала.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на британку Элли в интервью Марички Падалко.

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Что поразило британку в Украине

Элли рассказала, что приехала в Украину без особых ожиданий, но уже с первых дней пребывания была приятно шокирована уровнем развития и скоростью изменений.

Не знаю почему, но я представляла Украину как Африку Европы. Такую себе очень бедную страну второго мира. А на самом деле во многих аспектах она оказалась гораздо лучше, чем я думала. Даже лучше Англии,

– отмечает британка.

По ее словам, самый большой культурный шок она почувствовала не из-за чего-то негативного, а наоборот – из-за того, насколько современной и гибкой оказалась Украина.

Британка рассказала о вещах, которые шокировали в Украине: смотрите видео

В частности, Элли отметила стремительную цифровизацию, удобную банковскую систему и способность украинцев быстро адаптироваться к новым вызовам.

"В Англии многие процессы очень медленные, особенно, когда речь идет о новых технологиях, а в Украине попробовали, сработало и вперед", – поделилась Элли.

Британка также отметила, что в каждой стране есть плюсы и минусы, однако впечатления от Украины у нее остались положительные.

К слову, Элли также поделилась, почему считает украинскую еду вкуснее британской. Кроме того, она рассказала, что умеет готовить борщ.