"В Англии это деликатес": британка рассказала, какое привычное блюдо в Украине ее удивило
Британский блогер Элли Балика, которая сейчас живет в Украине, поделилась наблюдением, что изрядно удивило ее после переезда. По ее словам, продукт, который в Великобритании считается настоящим деликатесом, в Украине воспринимают как обычное мясо.
Что удивило британку в Украине?
Элли рассказала, что в Англии утка является дорогим блюдом, которое обычно подают только в ресторанах. Зато в Украине ситуация совсем другая.
После переезда блогерша некоторое время жила в селе вместе с семьей мужа. В хозяйстве они держали около 30 уток, поэтому зимой это блюдо появлялось на столе фактически через день.
А потом приехала моя мама. Она сказала: "Вау, это же роскошь! Мы ели утку трижды, с тех пор как мы здесь живем", а я сказала: "К этому времени мы все так устали от утки, что я даже не хотела ее больше есть",
– поделилась блогерша.
Британский блогер рассказала о вещах, которые ее удивили в Украине: смотрите видео
В то же время она отметила, что в Англии утка считается деликатесом, дорогим и изысканным продуктом. Зато в Украине, по ее словам, "это просто стандарт".
Как блогер помогает Украине?
Элли Балика – известная британская блогер, которая в 2018 году переехала в Украину после брака с украинцем. Супруги поселились в Бессарабии, где воспитывает троих детей, рожденных уже в Украине.
На ее блог подписаны более 100 тысяч пользователей. Свою популярность блогер использует для поддержки благотворительных инициатив и сбора средств.
Недавно в UNITED24 рассказали, что Элли присоединилась к инициативе фандрейзинговой платформы, поддержав сбор "Стражи неба", направленный на приобретение турелей с искусственным интеллектом, которые помогут эффективнее сбивать вражеские цели и защищать города.
Элли Балика поддержала благотворительный сбор: смотрите видео
Какое блюдо англичанин в TikTok назвал самым вкусным?
В TikTok стало популярным видео в котором британец определяет свое любимое украинское блюдо. Сначала он определялся между сырниками и бограчем, а затем – котлетами с картофельным пюре, салом с чесноком и блинами.
Котлеты с пюре надолго стали его фаворитом. Однако после этого британец выбирал между варениками и борщом.
Хотя выбор ему дался трудно, но он все же отдал предпочтение борщу. В финале именно борщ оказался безоговорочным фаворитом.