Пилота выбросило из кабины на скорости 600 километров и он выжил: шокирующая история рейса BA 5390

Есть профессии, где улыбка – это лишь верхушка работы, а за ней стоит постоянная готовность действовать в критической ситуации. Работа бортпроводника именно такая: она требует внимания, выдержки и постоянной тренировки процедур безопасности, ведь в авиации даже обычный рейс может за секунды превратиться в чрезвычайное происшествие.

Кажется невероятным, но даже одна маленькая ошибка во время технического обслуживания может едва не привести к катастрофе в небе. Именно так произошло с рейсом British Airways 5390, когда во время полета на большой высоте у самолета внезапно вылетело лобовое стекло кабины пилотов.

Что произошло во время полета?

10 июня 1990 года рейс British Airways 5390 выполнял перелет из Бирмингема в Малагу на самолете BAC One-Eleven 528FL, рассказывает MiGFlug. Полет проходил спокойно, а пассажирам уже подавали завтрак. Однако на высоте примерно 5,3 километров произошло чрезвычайное – левое лобовое стекло кабины внезапно оторвалось от самолета.

Момент, когда Тима Ланкастера вытащило из окна / инстаграм 5.36am

Из-за резкой декомпрессии капитана Тима Ланкастера буквально вытащило наружу. Его тело прижало к внешней части самолета, а ноги застряли внутри кабины. Из-за сильного потока воздуха пилот почти сразу потерял сознание. В то время второй пилот Аластер Атчисон быстро взял управление на себя и начал аварийное снижение самолета.



Повреждение лобового стекла / фото Sam.Chui.com

Между тем бортпроводники и члены экипажа держали капитана за ноги, чтобы его полностью не выбросило из самолета. Все это время самолет летел со скоростью примерно 593 километров в час, а мощный ветер буквально прижимал пилота к корпусу судна. Несмотря на критическую ситуацию, экипажу удалось посадить самолет в аэропорту Саутгемптона. Ни один из пассажиров не пострадал. Сам капитан выжил, хотя получил обморожение, сильный шок и многочисленные травмы.

Члены экипажа рейса BA5390 / фото Sam.Chui.com

Почему вылетело лобовое стекло?

Расследование показало, что проблема возникла из-за неправильных болтов, которыми закрепили лобовое стекло во время технического обслуживания. За 27 часов до полета техник заменил стекло, однако использовал болты неправильного размера. Выяснилось, что 84 из 90 креплений были немного маловаты в диаметре. На земле этого было достаточно, чтобы удерживать конструкцию, но под давлением на большой высоте болты не выдержали.

Сравнение винтов, используемых в лобовом стекле / фото AAIB

После аварии британские авиакомпании изменили правила технического обслуживания. Теперь критически важные работы должны проверять сразу два специалиста. Также в компаниях начали отдельно хранить детали и тщательно проверять спецификации креплений. Этот случай до сих пор считают одним из самых известных примеров того, как профессионализм экипажа и быстрая реакция помогли избежать масштабной катастрофы.