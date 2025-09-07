Однако некоторые открытия случаются совершенно случайно. Об одном из открытий, которое может улучшить электромобили, расскажет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Как можно улучшить аккумуляторы электрокаров?

Исследователь из Оук-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США Габриэль Вейт случайно сделал неожиданное открытие. А причиной этого стала игра с детьми, для которой он использовал смесь кукурузного крахмала и воды – так называемую неньютоновскую жидкость. Особенностью смеси является то, что она ведет себя как жидкость, но если приложить к ней силу – она затвердевает. Тогда у ученого появилась идея использовать такое свойство неньютоновской жидкости в производстве аккумуляторов.

Дело в том, что внутри литий-ионных аккумуляторов тонкий пластиковый слой разделяет электроды. Повреждения этого слоя могут привести к тому, что электроды начнут прикасаться друг к другу, что приводит к воспламенению жидкого электролита и возгоранию батареи. Поэтому Вейт с коллегами решил работать над тем, чтобы добавить противоударную защиту батареям наподобие неньютоновской жидкости.

Однако, конечно же, ученые не решили использовать смесь крахмала и воды в аккумуляторах, однако Габриэль Вейт вдохновился этой историей. Для аккумуляторов решили использовать кремнезем, который имеет несколько похожие свойства. При ударе мелкие частицы кремнезема слипаются и становятся значительно тверже. Однако для этого нужно, чтобы все частицы кремнезема были одинакового размера, поэтому ученые использовали сферические частицы, шириной 200 нанометров.



Новая технология сделает электромобили более безопасными / Фото Pexels

Такая технология позволит сделать аккумуляторы, а соответственно и сами электрокары, безопаснее, потому что противоударная технология минимизирует риски возгорания батарей.

Как совершенствуют аккумуляторы для электрокаров?

