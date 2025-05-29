Выдающиеся любовники Марко Вовчок: почему Кулиш предлагал ей сбежать и при чем тут Шевченко

Многие известные и выдающиеся люди жили в одном временном пространстве и могли общаться между собой. Часто они также связаны различными типами отношений.

Например, Марко Вовчок или Мария Вилинская имела среди своих знакомых литераторов любовника. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео блогера Оксаны Мыколаевны в ТикТок.

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Сложные истории любви

Во время пребывания Марка Вовчка в Петербурге она познакомилась с Пантелеймоном Кулишем, однако не все так просто, ведь также она завела знакомство с Тарасом Шевченко.

Мнения о том, был ли Шевченко влюблен в Вовчка, разделились. На тот момент ему было уже за 40, а Вилинской – 24 года. Он даже подарил ей "Кобзарь" с подписью.

А вот Марко Вовчок посвятила ему свою "Институтку", а впоследствии он подарил писательнице золотой браслет.



Марко Вовчок всегда привлекала внимание / Фото из открытых источников

Однако не была также простой и история с Пантелеймоном Кулишем. Они даже решили вместе сбежать в Европу. На тот момент они оба находились в браке с другими людьми. Ехать они планировали порознь, чтобы не вызвать подозрений. Кулиш ждал Вилинскую в Европе, однако так и не дождался, потому что она решила ехать с другим.

К стати, интерестно, что Иван Франко, великий украинский писатель и общественный деятель, последние месяцы жизни провел в Приюте украинских сечевых стрельцов. Последняя прижизненная фотография Франко была сделана 19 января 1916 года в том же приюте.