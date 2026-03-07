Кем были "три богатыря" по национальности: историк раскрыл нюанс, о котором не говорят в школе

Легендарных богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Олексу Поповича обычно называют "русскими". Однако это слово в средневековье имело совсем другое значение, чем сегодня.

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube объяснил, кем на самом деле считались эти герои.

Смотрите также Писала произведения в 5 лет и знала 10 языков: факты о Лесе Украинке и стихи, которые вы могли не слышать

Что означало слово "русский" в древности?

По словам историка, в древних источниках богатырей действительно называют русскими, однако это не стоит воспринимать как указание на современную национальность. Алферов отмечает, что ключевым является языковое значение этого слова.

Слово "русский" – это прилагательное. Это самостоятельная часть речи, которая выражает признак и отвечает на вопрос "какой", "чей", то есть, русский князь, русский митрополит,

– объяснил он.

То есть речь идет не о национальности в современном понимании, а о принадлежности к государству или территории Руси. Историк отмечает, что прилагательное "русский" могли применять к людям разного происхождения, если они жили или служили на землях Руси.

Итак, слово "русский" описывало не этничность, а статус или место служения.

Были ли богатыри украинцами?

Как отмечает историк, в случае с известными богатырями ситуация имеет несколько иное измерение.

Если это Добрыня Никитич, Илья Муромец и Олекса Попович, которые были русинами, то есть происходили конкретно, принадлежали к Руси, то их идентичность была русинская,

– объяснил Алферов.

Он отмечает, что понятие "русины" имеет четкое историческое значение.

"Русинами называли кого? Кто себя назвал русинами? Украинцы. В некоторых регионах до 18, а в некоторых регионах до 20 века включительно", – отметил историк.

"Три богатыря" / Картина Виктора Васнецова

Именно этот этноним существовал задолго до распространения современного названия "украинцы". Учитывая историческую идентичность легендарных богатырей, Алферов подытожил, что Илья Муромец, Добрыня Никитич и Олекса Попович были богатырями Руси, то есть русскими богатырями.

В то же время по своей идентичности они принадлежали к русинам, поэтому сегодня их вполне можно считать украинскими богатырями.

Кто из легендарных богатырей похоронен в Украине?

Как рассказал Александр Алферов в интервью программе "Историческая Свобода", мощи Ильи Муромца сегодня хранятся в пещерах Киево-Печерской лавры.

Кроме того, в 1988 году ученые исследовали мощи святого и обнаружили на его костях признаки тяжелой болезни опорно-двигательного аппарата. В былинах также упоминается, что Илья долгое время не мог ходить из-за недуга, который сегодня можно было бы описать как тяжелую форму остеохондроза.

"Илья Муромец" / Картина Виктора Васнецова

После открытия захоронения выяснилось, что богатырь имел около 180 сантиметров роста. По современным меркам это не слишком много, однако для средневековья такой рост считался значительным.

Алферов также обращает внимание на происхождение героя. По его словам, Илья был родом не из русского Мурома, а из древнего города Моровийск, который располагался между Киевом и Черниговом. Именно поэтому в былинах он выступает героем Киевщины и Черниговщины и мог добраться до Киева всего за один день.

Какой национальности были князья Киевской Руси?