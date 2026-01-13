Укр Рус
Тренды Будь в тренде Чашки из сериала "Друзья" уже в украинских McDonald's: цены и важный нюанс для фанатов
13 января, 10:17
4

Чашки из сериала "Друзья" уже в украинских McDonald's: цены и важный нюанс для фанатов

Ярослав Погончук
Основні тези
  • В украинских McDonald's появились чашки из сериала "Друзья".
  • Их можно получить приобретя специальное Френдз Меню.

В украинских ресторанах McDonald's появились долгожданные чашки, посвященные культовому сериалу "Друзья". Они входят в специальное "Френдз Меню".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео блогера Юли Мусийчук в TikTok.

Смотрите также История создания McDonald's: это настоящая революция в сфере питания

Как получить чашку "Друзей"?

Всего доступно 15 вариантов "Френдз Меню" – это все комбинации, которые ранее были представлены в линейке. Самый дешевый вариант с наггетсами стоит 321 гривну, а самый дорогой – с бургером дабл Биг Тейсти – 478 гривен.

Важно! За саму чашку придется доплатить отдельно – 99 гривен. Приобрести ее отдельно невозможно. Она доступна только вместе с меню. Также покупатель не может выбрать, что именно получить – чашку или фигурку.

Как выглядят новые чашки с "Френдз Меню": смотрите видео

В итоге самое дешевое "Френдз Меню" с чашкой обойдется в 445 гривен, а самое дорогое – в 577 гривен.

Чашка на вид классная, качественная, это керамика. Ее вместимость 350 миллилитров, 
– отмечает блогерша.

Также она выполнена в узнаваемом дизайне, что отсылает к сериалу. С 12 января чашки появились в тестовых ресторанах McDonald's, а уже со среды, 14 января, будут доступны по всей Украине.

В то же время автор видео отметила, что в некоторых странах мира McDonald's позволял покупать чашки отдельно, без обязательного меню.

Какие фигурки можно получить из "Френдз Меню"?

Как отмечается на сайте украинского McDonald's, каждый бокс "Френдз Меню" подается в фирменной упаковке, украшенной изображениями из культовых сцен сериала.

Вместе с меню клиенты получают одного из шести эксклюзивных коллекционных персонажей "Друзей", выполненных в узнаваемых образах.

Какие фигурки можно получить с "Френдз Меню":

  • Росс с обезьянкой Марселем;
  • Рейчел, которая подает кофе;
  • Моника в роли шеф-повара;
  • Фиби, играющая на гитаре;
  • Чендлер с цыпленком;
  • Джои с утенком.

Фигурки из "Френдз Меню" / Фото McDonald's Ukraine

Также к каждому "Френдз Меню" добавляют фирменный соус "Маринара от Моники" – итальянский томатный соус с чесноком, луком и зеленью.

Как украинцы зарабатывают на фигурках из "Френдз Меню"?

  • После запуска в Украине меню McDonald's в коллаборации с культовым сериалом "Друзья" многие люди отправились в рестораны, чтобы получить фигурки в виде любимых персонажей. Впрочем, для части украинцев это развлечение быстро превратилось в способ заработка.

  • На маркетплейсах уже появились объявления как о продаже отдельных фигурок, так и полных коллекций, а также полочек для их хранения. Одно из предложений даже содержало авторский соус "Маринара от Моники".

  • Цены на фигурки существенно различаются. За одну просят около 300 – 400 гривен, тогда как полную коллекцию продают за 700 – 1000 гривен. В то же время в самом McDonald's набор с фигуркой стоит значительно дешевле, а покупатели могут самостоятельно выбрать персонажа, фигурку которого хотят получить к заказу.