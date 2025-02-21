Сколько людей используют ChatGPT каждую неделю

Искусственный интеллект развивается очень стремительно. В частности, ChatGPT стал очень популярным, и многие люди его используют для своих нужд.

ChatGPT от OpenAI достиг 400 миллионов пользователей в неделю, что составляет примерно 5% населения мира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Использование возросло

Это вдвое больше, чем в августе 2024 года, и вчетверо больше, чем в ноябре 2023-го. Быстрый рост произошел на фоне общего интереса к искусственному интеллекту и появления новых AI-платформ, в частности DeepSeek.



Многие люди ежедневно пользуются ИИ / Фото Pexels

OpenAI планирует сделать работу сервиса еще проще, устранив необходимость выбора модели вручную. Компания также готовится к запуску GPT-4.5 и GPT-5, которые будут доступны в чате и через API. Ожидается, что GPT-5 станет бесплатным для всех пользователей, что может еще больше увеличить популярность ChatGPT.

В Украине этот сервис стал доступен всего несколько лет назад, однако почти сразу приобрел большую популярность, ведь там можно получить ответы на те вопросы, которые вас интересуют, даже на самые простые, которые может быть стыдно задавать вслух.