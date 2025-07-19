Чем занимается жена Александра Усика в свободное время: она совмещает несколько хобби

Жена легендарного украинского боксера Александра Усика Екатерина является его главной поддержкой. В то же время она также интересна как личность.

Екатерина Усик имеет собственные хобби которым уделяет свое свободное время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Merkury.

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Чем увлекается Екатерина Усик?

Жена боксера сочетает семейную жизнь, бизнес и собственные увлечения. Они довольно разнообразны. Женщина интересуется искусством, музыкой и моделингом. Также она участвует в благотворительных акциях и мероприятиях.

В то же время она часто появляется вместе с мужем на важных событиях, сопровождает и поддерживает его. Жена будто остается в тени, однако на самом деле она всегда рядом с боксером.



Екатерина является главной поддержкой для своего мужа / Фото GettyImages

Кроме этого, Екатерина Усик сосредоточена на воспитании детей. Она поддерживает традиционные ценности и стремится быть для них примером. К тому же вся семья ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

Екатерина и Александр вместе уже более 10 лет. Женщина редко появляется на публике, однако когда это все же происходит, она всегда окружена восторженными поклонниками мужчины. Считается, что именно она создает среду, где ее муж может достичь успеха.

К слову, Александр Усик появился на пресс-конференции в Лондоне в образе гетмана Павла Скоропадского, привлекая внимание к украинской истории. Павел Скоропадский, потомок казацкого рода, стал гетманом Украины в 1918 году, но его правление завершилось из-за антигетманского восстания.