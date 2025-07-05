Почему иностранцы восхищаются украинскими женщинами: британка рассказала, что отличает их среди других

Иностранцы, посещающие Украину, часто остаются пораженными нашей культурой и традициями. Однако часто они также восхищаются и людьми.

Элли, британка, которая уже 7 лет живет в нашей стране, рассказала, чем ее поразили женщины Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью на канале Марички Падалко.

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Чем украинские женщины удивляют иностранцев

Эли отреагировала на стереотип, который существует в отношении женщин в Украине: якобы они менее амбициозны. чем мужчины. Она считает, что это не так.

По словам Элли, украинские женщины невероятные.

У меня есть подруги, которые имеют детей, работают, запускают бизнесы. Они чрезвычайно креативные, постоянно ищут способы совмещения материнства и работы. Они делают это с вдохновением. Это не слабость. Это сила,

– подчеркнула она.

Британка о жизни в Украине: смотрите видео

Женщины в Украине действительно научились сочетать различные аспекты жизни так, чтобы не пропускать ни одного. В Украине действительно есть чем удивить, ведь даже улицы имеют собственные истории. Например, существует несколько версий происхождения названия улицы Крещатик, одна из которых связана с перекрещиванием долин, образовавших Крещатик.

К слову, британка Элли, которая живет в Украине, ранее высказывалась о нашей еде. Она считает украинскую еду чрезвычайно вкусной, особенно выделяя качество овощей. Британка даже научилась готовить борщ и регулярно готовит его, отмечая высокое качество ингредиентов в Украине.