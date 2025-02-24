Легендарное выступление Яремчука, Зинкевича и Ивасюка можно посмотреть в цвете: как оно выглядит

"Червона рута" – едва ли не самая известная украинская песня, которую считают народной, хотя она имеет автора. И именно исполнение Владимира Ивасюка, Назария Яремчука и Василия Зинкевича считают наиболее культовым.

В 1971 году эти трое исполнителей вместе с ВИА "Смеричка" были среди триумфаторов первой в СССР "Песни года". Интересно, что в финале это была единственная песня, исполненная не на русском языке. И сейчас можно посмотреть видео выступления в цвете, рассказывает 24 Канал.

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Легендарная "Червона рута"

В 1971 году "Червона рута", которую Владимир Ивасюк написал еще будучи студентом Черновицкого медицинского университета, получила большую популярность. А началось это с "Песни года", где единственная не русскоязычная песня прозвучала именно на украинском.

Видео выступления Василия Зинкевича, Назария Яремчука и Владимира Ивасюка, который по первоначальному замыслу не должен был бы выступать на сцене, стало культовым на десятилетия. На днях в сети появилось оцифрованное видео в цвете.

Зинкевич, Яремчук и Ивасюк – "Червона рута": смотрите видео

С помощью каких инструментов автору канала удалось сделать это видео в цвете – неизвестно, однако результат впечатляет.

Интересно, что песни Владимира Ивасюка два года подряд торжествовали на "Песне года". В 1972 году со сцены в Останкино звучал "Водограй".