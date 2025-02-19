ИИ "очеловечил" персонажей мультсериала "Чит и Дейл": как бы они могли выглядеть

В наше время активно развивается искусственный интеллект. Он позволяет делать многие вещи, в частности, "очеловечивать" персонажей любимых мультиков.

В сети показали, как выглядели бы персонажи мультика "Чип и Дейл". если бы были людьми. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующее видео.

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Какими бы они были

Искусственный интеллект превратил известных всем персонажей в людей. При этом, удалось сохранить определенные их черты, которые просматриваются даже через "очеловечивание". Их точно нельзя было бы с кем-то перепутать.

Интересно, что видео создали под легендарный саундтрек этого мультсериала. Видео длится всего минуту, однако охватывает всех ключевых персонажей.

Оно получило немалую популярность, ведь многие люди хорошо знают этот мультсериал и рады представить своих любимых персонажей людьми.

Как выглядели бы персонажи мультсериала "Чип и Дейл": смотрите видео