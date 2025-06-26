Блогер Рагулевна порекомендовала украинцам книги, которые должен прочитать каждый

Сейчас чтение – одно из самых популярных хобби. Часто известные люди делятся своими книжными рекомендациями.

В частности, блогер Рагулевна также посоветовала украинцам несколько книг. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео на странице книжного магазина Смысл.

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Что рекомендует читать Рагулевна

Первая книга, которую она вспомнила, "Ежедневный жезл" Евгения Пашковского.

Это текст, который просто вкусно читать,

– объяснила она.

В то же время блогер отметила, что в то же время его довольно трудно уложить себе в голове. По ее словам, чаще всего сейчас она обращает внимание на детективы и любит почитать что-то, что совсем не связано с реальностью. Например, Донато Карриззи.

Кто такая Рагулевна Это псевдоним украинского блогера Татьяны Микитенко. Она стала известной благодаря своим видео об украинской культуре и ее популяризации.



Она создала проект "Читанка" на YouTube. Там блогер рассказывает о различных книгах украинских авторов. По состоянию на июнь в соответствующем списке воспроизведений на ее канале вышло 63 видео.

Из последнего прочитанного Рагулевна также вспомнила книгу Александра Ирванца "Ровно / Ровно".

Что читает Рагулевна: смотрите видео

На вопрос о том, какие три книги стоит прочитать украинцам, она назвала короткую прозу Григора Тютюника, Тодося Осьмачка и публицистику Уласа Самчука "Нарід чи чернь".

Текст, который, мне кажется, каждый должен иметь и его вообще неплохо было бы издать маленькой книжечкой, чтобы украинцы знакомились и задавали себе вопрос, кто они,

– добавила блогерша.

На вопрос о любимой книге она не ответила ничего конкретного, однако объяснила, что это – что-то из детства. Например, книги Всеволода Нестайко.

К слову, актер Илья Чопоров, звезда украинского "Кабаре", использует ChatGPT для выбора книг. С детства ему запомнились "Маугли" и "Гарри Поттер", а "Цветы для Элджернона" заставила его заплакать.