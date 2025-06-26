Блогер Рагулевна порекомендовала украинцам книги, которые должен прочитать каждый
- Блогерка Рагуливна рекомендует книги, в частности "Щоденний жезл" Евгения Пашковского и "Рівне / Рівне" Александра Ирванца.
Она также советует короткую прозу Григора Тютюника, Тодося Осьмачка и публицистику Уласа Самчука "Нарід чи чернь".
Сейчас чтение – одно из самых популярных хобби. Часто известные люди делятся своими книжными рекомендациями.
В частности, блогер Рагулевна также посоветовала украинцам несколько книг. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео на странице книжного магазина Смысл.
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Что рекомендует читать Рагулевна
Первая книга, которую она вспомнила, "Ежедневный жезл" Евгения Пашковского.
Это текст, который просто вкусно читать,
– объяснила она.
В то же время блогер отметила, что в то же время его довольно трудно уложить себе в голове. По ее словам, чаще всего сейчас она обращает внимание на детективы и любит почитать что-то, что совсем не связано с реальностью. Например, Донато Карриззи.
Кто такая Рагулевна
Это псевдоним украинского блогера Татьяны Микитенко. Она стала известной благодаря своим видео об украинской культуре и ее популяризации.
Она создала проект "Читанка" на YouTube. Там блогер рассказывает о различных книгах украинских авторов. По состоянию на июнь в соответствующем списке воспроизведений на ее канале вышло 63 видео.
Из последнего прочитанного Рагулевна также вспомнила книгу Александра Ирванца "Ровно / Ровно".
Что читает Рагулевна: смотрите видео
На вопрос о том, какие три книги стоит прочитать украинцам, она назвала короткую прозу Григора Тютюника, Тодося Осьмачка и публицистику Уласа Самчука "Нарід чи чернь".
Текст, который, мне кажется, каждый должен иметь и его вообще неплохо было бы издать маленькой книжечкой, чтобы украинцы знакомились и задавали себе вопрос, кто они,
– добавила блогерша.
На вопрос о любимой книге она не ответила ничего конкретного, однако объяснила, что это – что-то из детства. Например, книги Всеволода Нестайко.
К слову, актер Илья Чопоров, звезда украинского "Кабаре", использует ChatGPT для выбора книг. С детства ему запомнились "Маугли" и "Гарри Поттер", а "Цветы для Элджернона" заставила его заплакать.