Идеально подойдет для долгих холодных вечеров: 5 новых триллеров, которые держат в напряжении

Долгие зимние вечера созданы для историй, которые держат в напряжении до последней страницы. Особенно сейчас, когда дни стали холоднее, но атмосферными.

Именно поэтому 24 Канал собрал подборку вместе с национальной книжной платформой Yakaboo. Эти истории помогут компенсировать холод за окном настоящим книжным адреналином.

"Пациентка Х, или Женщина из палаты №9", Наоми Уильямс

Лору находят окровавленной – без памяти и без объяснений, – и запирают в психиатрической больнице строгого режима. Она не знает, была ли жертвой, или убийцей, но чем глубже психолог Эмма копает в ее воспоминаниях, тем больше совпадений появляется с ее собственной жизнью. Роман играет на грани доверия: пациентка начинает лечить врача. И вопрос "кто из них опаснее" остается открытым почти до финала.



"Пациентка Х, или Женщина из палаты №9", Наоми Уильямс / Фото издательства

"Семейная игра", Кэтрин Стедмен

Идеальная свадьба в Нью-Йорке срывается, когда будущий свекор рассказывает Гарриет историю об убийстве – и настаивает, что она должна сыграть в эту "игру". Роскошь, власть и молчаливое согласие в этой семье имеют страшную цену. Гарриет все больше сомневается: ее проверяют – или уже готовят к роли соучастницы? Это триллер о том, как легко влюбленность превращается в ловушку.



"Семейная игра", Кэтрин Стедмен / Фото издательства

"Одно за одним", Рут Веа

Корпоратив в горном шале быстро превращается в клаустрофобный ужас: смерть, лавина и полная изоляция. Каждый из коллег имеет мотив – и почти каждый что-то скрывает. Снег отрезает героев от мира, а страх – друг от друга. Классическое "замкнутое пространство", где подозрение падает на всех по очереди.



"Одно за одним", Рут Веа / Фото издательства

"Золото Истрии", Майк Дауни

Легендарный австрийский трюфель связывает три эпохи – Римскую империю, Вторую мировую и наши дни – в одну опасную историю жадности. Каждое поколение верит, что именно оно найдет сокровище и искупление, но получает лишь новые предательства. Здесь заговоры, исторические травмы и очень красивая, но тревожная Истрия. Триллер, где сокровище – не главное, а вот последствия его поиска смертельны. Автор – известный ирландско-британский кинопродюсер, писатель и сценарист, председатель Европейской киноакадемии.



"Золото Истрии", Майк Дауни / Фото издательства

"Кислая вишня", Наталья Теодориду

Это темная сказка, где горе рождает монстра, а любовь – эпидемия. Ребенок с запахом земли, человек, после которого остаются мертвые женщины, и призраки, не позволяющие забыть. Роман читается как миф о токсичной власти и мужской вседозволенности, завернутый в мистический триллер. Страшно не потому, что фантастически, а потому, что слишком узнаваемо.



"Кислая вишня", Наталья Теодориду / Фото издательства

