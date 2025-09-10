Полярники делают важную работу, однако мало кто знает, в чем она заключается. В частности, среди них есть также и украинцы.

Полярник родом из Днепра рассказал, как выглядит один день из его жизни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на antarcticcenterua.

Что успевает полярник за один день?

Альберт Гробовецкий – геофизик из Днепра. Он работает на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Его работа заключается в исследовании магнитного поля земли.

Его распорядок дня выглядит так:

7:00-8:00 – утренний кофе и завтрак.

9:00-12:00 – офисная работа с данными.

Раз в месяц Альберт поднимается на самую высокую точку острова – ледовый купол. Это нужно, чтобы изучить его структуру с помощью георадара.

В 12:00 на очереди физическая работа – уборка снега. Уже в 13:00 полярника ожидает обед.

Уже через час он начинает проводить абсолютные измерения в геомагнитной обсерватории. Это продолжается до 16:00.

С 16:00 до 18:00 Альберт проводит контроль магнитометров и сейсмической и инфразвуковой съемки. Это помогает отследить землетрясения, лавины и другие явления, которые могут быть опасными. Далее он еще час обрабатывает данные и уже в 19:00 Альберт ужинает.

Примерно в 21:00 он передает данные, полученные в обсерватории. Они нужны ученым и различным службам. Их используют для навигации.

Антарктида была мечтой Альберта, однако сейчас это – его реальность.

