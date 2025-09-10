Полярник родом из Днепра рассказал, как выглядит один день из его жизни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на antarcticcenterua.
Смотрите также Рассказывал детали своих измен жене: кто из украинских писателей так вел себя и почему
Что успевает полярник за один день?
Альберт Гробовецкий – геофизик из Днепра. Он работает на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Его работа заключается в исследовании магнитного поля земли.
Его распорядок дня выглядит так:
7:00-8:00 – утренний кофе и завтрак.
9:00-12:00 – офисная работа с данными.
Раз в месяц Альберт поднимается на самую высокую точку острова – ледовый купол. Это нужно, чтобы изучить его структуру с помощью георадара.
В 12:00 на очереди физическая работа – уборка снега. Уже в 13:00 полярника ожидает обед.
Уже через час он начинает проводить абсолютные измерения в геомагнитной обсерватории. Это продолжается до 16:00.
День из жизни полярника: смотрите видео
С 16:00 до 18:00 Альберт проводит контроль магнитометров и сейсмической и инфразвуковой съемки. Это помогает отследить землетрясения, лавины и другие явления, которые могут быть опасными. Далее он еще час обрабатывает данные и уже в 19:00 Альберт ужинает.
Примерно в 21:00 он передает данные, полученные в обсерватории. Они нужны ученым и различным службам. Их используют для навигации.
Антарктида была мечтой Альберта, однако сейчас это – его реальность.
Кто из известных украинцев мечтал быть геологом?
- Василий Стус не мечтал о литературе, но после прочтения поэмы "Моисей" Ивана Франко решил стать поэтом.
- Василий Стус мечтал стать геологом. Его привлекала именно эта наука. Однако планы будущего поэта и диссидента изменило произведение, которое сейчас изучают дети в школах.
- То есть в определенной степени благодаря Ивану Франко в украинской литературе засияла звезда Василия Стуса. Конечно, в первую очередь это заслуга таланта самого поэта.