Полярник родом із Дніпра розповів, як виглядає один день із його життя. Про це пише 24 Канал із посиланням на antarcticcenterua.
Що встигає полярник за один день?
Альберт Гробовецький – геофізик із Дніпра. Він працює на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Його робота полягає у дослідженні магнітного поля землі.
Його розпорядок дня виглядає так:
7:00-8:00 – ранкова кава та сніданок.
9:00-12:00 – офісна робота з даними.
Раз на місяць Альберт піднімається на найвищу точку острова – льодовий купол. Це потрібно, щоб вивчити його структуру за допомогою георадара.
О 12:00 на черзі фізична робота – прибирання снігу. Вже о 13:00 полярника очікує обід.
Вже через годину він починає проводити абсолютні вимірювання у геомагнітній обсерваторії. Це триває до 16:00.
День із життя полярника: дивіться відео
З 16:00 до 18:00 Альберт проводить контроль магнітометрів та сейсмічної й інфразвукової зйомки. Це допомагає відстежити землетруси, лавини та інші явища, які можуть бути небезпечними. Далі він ще годину обробляє дані і вже о 19:00 Альберт вечеряє.
Приблизно о 21:00 він передає дані, отримані в обсерваторії. Вони потрібні науковцям та різним службам. Їх використовують для навігації.
Антарктида була мрією Альберта, проте зараз це – його реальність.
Хто із відомих українців мріяв бути геологом?
Василь Стус не мріяв про літературу, але після прочитання поеми "Мойсей" Івана Франка вирішив стати поетом.
Василь Стус мріяв стати геологом. Його приваблювала саме ця наука. Однак плани майбутнього поета і дисидента змінив твір, який зараз вивчають діти у школах.
Тобто певною мірою завдяки Іванові Франку в українській літературі засяяла зірка Василя Стуса. Звісно, першочергово це заслуга таланту самого поета.