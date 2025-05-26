Добавьте это в кофе, чтобы сохранить молодость: новый тренд здорового питания

Обычный кофе с молоком или сливками уже не в моде. Теперь, чтобы оставаться молодым к нему добавляют особый ингредиент.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на нутрициолога-натуропата Джессику Шанд в комментарии Vogue.

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Что советуют добавлять в кофе для сохранения молодости

В мире здорового питания набирает популярность новый тренд – добавлять коллаген в утренний кофе. В отличие от предыдущих мимолетных увлечений, таких как кофе с куркумой или свекольным порошком, этот вариант, по мнению экспертов, действительно может принести пользу организму.

Джессика Шанд объясняет, что коллаген – это основной строительный белок для всех тканей тела, действующий как своеобразный "клей", соединяющий кожу, мышцы, кости, ногти, волосы и даже стенки кишечника.

Новый тренд в мире здорового питания – добавление коллагена в кофе / Фото Unsplash

Шанд часто рекомендует коллаген своим пациенткам, особенно во время перименопаузы и менопаузы, когда снижается уровень эстрогена. В этот период коллаген может поддержать здоровье кожи и уменьшить боли в суставах и мышцах.

Меняет ли коллаген вкус кофе

По словам Шанд, коллаген не имеет выраженного вкуса, поэтому не влияет на аромат или вкусовые качества кофе. Единственное, на что стоит обратить внимание – это текстура. В зависимости от количества добавленного порошка, напиток следует хорошо перемешивать в течение одной – двух минут, чтобы предотвратить образование комочков.

Можно ли считать коллаген полноценным источником белка

Несмотря на то, что коллаген является белком, нутрициолог не рекомендует рассматривать его как полноценную альтернативу традиционным источникам белка – таким как мясо или рыба. Эти продукты обеспечивают организм нежирным белком, тогда как коллаген – это концентрат специфического типа белка, который содержится в соединительных тканях.

Не стоит рассматривать коллаген как полноценный источник белка / Фото Unsplash

Поэтому, если вы внимательно контролируете количество белка в рационе, коллаген следует воспринимать как дополнительный источник, полезный для кожи, суставов и мышц, но не как основу рациона, ведь он не содержит всех незаменимых аминокислот, необходимых для полноценного синтеза мышц.

На что обращать внимание, чтобы выбрать качественный коллаген

Шанд советует обращать внимание на несколько ключевых критериев. Если вы отдаете предпочтение морскому коллагену, ищите пометку "чистый гидролизованный коллаген" – она свидетельствует о его ответственном происхождении.

В случае с бычьим коллагеном, что является наиболее распространенным, выбирайте вариант с маркировкой "вскормленный травой". Это поможет избежать нежелательных добавок, таких как гормоны или антибиотики.

Для сторонников растительного питания существует веганский коллаген – неплохая альтернатива, хотя и не такая питательная, как животные аналоги. Обычно веганский коллаген содержит растительные ингредиенты вроде витамина С, которые стимулируют собственную выработку коллагена в организме.

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