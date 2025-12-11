Сцена начиналась с кухни: что ела Крушельницкая, чтобы удерживать мировой уровень вокала

Соломия Крушельницкая – фигура, которая сформировала европейскую оперу начала ХХ века и навсегда изменила представление мира об украинском вокале. Ее силу, выносливость и сценическую магию вспоминают по сей день, так же как и особые ритуалы, без которых певица не выходила на сцену.

Мало кто знает, что в жизни художницы большое значение имели гастрономические привычки – от скромного чая перед выступлением до тщательно приготовленных домашних рецептов, которые сохранили ее родные и друзья. 24 Канал со ссылкой на "Photo-Lviv" заглянет в кулинарный мир украинской оперной певицы открывая мир вкуса, семейного уюта и ежедневных привычек, что формировали ее как человека и как артистку.

Что Крушельницкая ела перед выходом на сцену?

Существуют две основные версии того, каким был ее предсценический прием пищи. Обе встречаются в воспоминаниях родных, знакомых и исследователей, и каждая имеет свою логику с точки зрения вокала и гастрономии того времени.

Версия первая – воловый бифштекс

По распространенной версии, перед ответственными выступлениями Соломия Крушельницкая могла съесть небольшой воловый бифштекс – блюдо, которое давало быструю и длительную энергию. Многие вокалисты начала ХХ века предпочитали именно легкое мясо перед концертами: оно не перегружало желудок, но давало достаточно белка, чтобы выдержать многочасовое пение.

В семейных воспоминаниях есть упоминание племянницы Соломии, которая рассказывала, что певица никогда не выходила на сцену голодной, но и никогда не позволяла себе тяжелого. Если вечер обещал быть долгим, она говорила, что "немного мяса не помешает голосу". Хотя это бытовая, теплая история, она хорошо согласуется с вокальной практикой того времени: белок поддерживал тонус, а небольшая порция сохраняла свободу дыхания и легкость в корпусе – сверхважную для операционной техники.

Воловый бифштекс Соломии Крушельницкой – возможное предсценическое блюдо / Фото i.obozrevatel.com

Версия вторая – только чай

Другая группа воспоминаний утверждает обратное – иногда перед выступлением Крушельницкая выпивала только теплый чай, обычно черный или травяной. Для вокалистов это был универсальный способ разогреть голосовые связки, успокоить слизистую и избежать лишнего давления в диафрагме.

Одна из воспоминаний семьи описывает этот момент так: "Перед тяжелой партией Соломия могла сидеть над чашкой чая несколько минут, сосредоточенно повторяя отрывки. Ела она тогда мало – говорила, что голос должен быть легким, как дыхание".

Такое поведение вполне характерно для оперных певцов мирового уровня: теплый напиток помогает избежать спазмов, а отсутствие еды – любого давления на диафрагму.

Вероятно, обе версии правдивы, но применялись в разных ситуациях: бифштекс – для энергетической выносливости, чай – для деликатных партий или периодов вокальной нагрузки.

Соломия Крушельницкая смаковала чаем перед выступлением / Фото Photo-Lviv

Какие еще были гастрономические предпочтения Соломии Крушельницкой?

Кулинарный дневник семьи Крушельницких демонстрирует, что певица в целом предпочитала легкую, хорошо сбалансированную пищу. Частыми в ее рационе были:

овощные супы,

блюда из рыбы,

домашняя выпечка с минимальным количеством сахара,

итальянская кухня, которую она полюбила, живя в Виареджо – в частности пасты, легкие соусы, морепродукты.

Ее гастрономический мир формировался между Галичиной и Италией, и в этом есть что-то особенно поэтическое: на сцене она объединяла европейские театры, а в быту – европейские кухни.

