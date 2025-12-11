Сцена починалася з кухні: що їла Крушельницька, щоб утримувати світовий рівень вокалу

Соломія Крушельницька – постать, яка сформувала європейську оперу початку ХХ століття й назавжди змінила уявлення світу про український вокал. Її силу, витривалість і сценічну магію згадують донині, так само як і особливі ритуали, без яких співачка не виходила на сцену.

Мало хто знає, що в житті мисткині велике значення мали гастрономічні звички – від скромного чаю перед виступом до ретельно приготованих домашніх рецептів, які зберегли її рідні та друзі. 24 Канал з посиланням на "Photo-Lviv" зазирне в кулінарний світ української оперної співачки відкриваючи світ смаку, родинного затишку та щоденних звичок, що формували її як людину й як артистку.

Дивіться також Легенда оперної сцени: як Крушельницька підкорила світ

Що Крушельницька їла перед виходом на сцену?

Існують дві основні версії того, яким був її передсценічний прийом їжі. Обидві зустрічаються у спогадах рідних, знайомих та дослідників, і кожна має свою логіку з точки зору вокалу й гастрономії того часу.

Версія перша – воловий біфштекс

За поширеною версією, перед відповідальними виступами Соломія Крушельницька могла з’їсти невеликий воловий біфштекс – страву, яка давала швидку та тривалу енергію. Багато вокалістів початку ХХ століття віддавали перевагу саме легкому м’ясу перед концертами: воно не перевантажувало шлунок, але давало достатньо білка, щоб витримати кількагодинний спів.

У родинних спогадах є згадка племінниці Соломії, яка розповідала, що співачка ніколи не виходила на сцену голодною, але й ніколи не дозволяла собі важкого. Якщо вечір обіцяв бути довгим, вона казала, що "трохи м’яса не завадить голосу". Хоч це побутова, тепла історія, вона добре узгоджується з вокальною практикою того часу: білок підтримував тонус, а невелика порція зберігала свободу дихання та легкість у корпусі – надважливу для операційної техніки.

Воловий біфштекс Соломії Крушельницької — можлива передсценічна страва / Фото i.obozrevatel.com

Версія друга – лише чай

Інша група спогадів твердить протилежне – інколи перед виступом Крушельницька випивала лише теплий чай, зазвичай чорний або трав’яний. Для вокалістів це був універсальний спосіб розігріти голосові зв’язки, заспокоїти слизову та уникнути зайвого тиску в діафрагмі.

Одна зі спогадових заміток родини описує цей момент так: "Перед важкою партією Соломія могла сидіти над горнятком чаю кілька хвилин, зосереджено повторюючи уривки. Їла вона тоді мало – казала, що голос має бути легким, як подих".

Така поведінка цілком характерна для оперних співаків світового рівня: теплий напій допомагає уникнути спазмів, а відсутність їжі – будь-якого тиску на діафрагму.

Вірогідно, обидві версії правдиві, але застосовувалися у різних ситуаціях: біфштекс – для енергетичної витривалості, чай – для делікатних партій або періодів вокального навантаження.

Соломія Крушельницька смакувала чаєм перед виступом / Фото Photo-Lviv

Які ще були гастрономічні вподобання Соломії Крушельницької?

Кулінарний записник родини Крушельницьких демонструє, що співачка загалом віддавала перевагу легкій, добре збалансованій їжі. Частими в її раціоні були:

овочеві супи,

страви з риби,

домашня випічка з мінімальною кількістю цукру,

італійська кухня, яку вона полюбила, живучи у Віареджо – зокрема пасти, легкі соуси, морепродукти.

Її гастрономічний світ формувався між Галичиною та Італією, і в цьому є щось особливо поетичне: на сцені вона об’єднувала європейські театри, а в побуті – європейські кухні.

Каву любили і Іван Франко, і Леся Українка, але їхні вподобання були зовсім різними.

Яку каву пили Іван Франко та Леся Українка