Один из них точно есть в вашем холодильнике: ученые назвали 4 продукта, способствующих долголетию
- Испанские исследователи обнаружили, что потребление некоторых продуктов снижает риск преждевременной смерти.
- Исследование основано на анализе пищевых привычек жителей "голубых зон" и длилось 14 лет с участием более 11 тысяч человек.
Испанские исследователи назвали четыре продукта, которые существенно уменьшают риск преждевременной смерти. Удивительно, но они доступны каждому, и хотя бы один из них точно есть в вашем холодильнике.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fortune.
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Что известно об исследовании ученых
Анализируя пищевые модели жителей "голубых зон" – регионов, где живет больше всего долгожителей – ученые сравнили средиземноморскую диету с диетой "Планетарного здоровья". Обе базируются на большом количестве растительных продуктов, ограниченном потреблении молочных продуктов и минимальном количестве мяса.
По результатам исследования, в котором принимали участие более 11 тысяч человек и которое длилось 14 лет, ученые определили четыре продукта, которые больше всего способствовали снижению смертности и улучшению общего состояния здоровья.
Какие продукты снижают смертность:
- Фрукты
Фрукты богаты витаминами С и А, антиоксидантами и другими питательными веществами, укрепляющими иммунную систему и уменьшающими воспаление. Исследователи советуют употреблять от 2 до 5 порций фруктов ежедневно.
Нужно употреблять несколько порций фруктов ежедневно / Фото Unsplash
- Молочные продукты
Обезжиренное молоко, йогурт и творог содержат много кальция, витамина D и белка, что особенно важно для укрепления костей, сохранения мышечной массы с возрастом, кроме того они способствуют ощущению сытости.
Ученые советуют употреблять молочные продукты / Фото Unsplash
- Ненасыщенные масла
Оливковое и авокадовое масла способствуют снижению уровня холестерина, улучшают работу сердца и мозга. В средиземноморской диете они являются главным источником жиров.
Ненасыщенные масла положительно влияют на здоровье / Фото Pexels
- Орехи
Орехи – источник полезных жиров, клетчатки, белка и омега-3. Они укрепляют сердце, уменьшают воспаление и обеспечивают длительное ощущение сытости.
Орехи богаты полезными веществами / Фото Unsplash
По словам исследователей, соблюдение этих пищевых моделей не только помогает жить дольше, но и уменьшает негативное влияние на окружающую среду.
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