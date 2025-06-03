Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fortune.

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Что известно об исследовании ученых

Анализируя пищевые модели жителей "голубых зон" – регионов, где живет больше всего долгожителей – ученые сравнили средиземноморскую диету с диетой "Планетарного здоровья". Обе базируются на большом количестве растительных продуктов, ограниченном потреблении молочных продуктов и минимальном количестве мяса.

По результатам исследования, в котором принимали участие более 11 тысяч человек и которое длилось 14 лет, ученые определили четыре продукта, которые больше всего способствовали снижению смертности и улучшению общего состояния здоровья.

Какие продукты снижают смертность:

Фрукты

Фрукты богаты витаминами С и А, антиоксидантами и другими питательными веществами, укрепляющими иммунную систему и уменьшающими воспаление. Исследователи советуют употреблять от 2 до 5 порций фруктов ежедневно.

Нужно употреблять несколько порций фруктов ежедневно / Фото Unsplash

Молочные продукты

Обезжиренное молоко, йогурт и творог содержат много кальция, витамина D и белка, что особенно важно для укрепления костей, сохранения мышечной массы с возрастом, кроме того они способствуют ощущению сытости.

Ученые советуют употреблять молочные продукты / Фото Unsplash

Ненасыщенные масла

Оливковое и авокадовое масла способствуют снижению уровня холестерина, улучшают работу сердца и мозга. В средиземноморской диете они являются главным источником жиров.

Ненасыщенные масла положительно влияют на здоровье / Фото Pexels

Орехи

Орехи – источник полезных жиров, клетчатки, белка и омега-3. Они укрепляют сердце, уменьшают воспаление и обеспечивают длительное ощущение сытости.

Орехи богаты полезными веществами / Фото Unsplash

По словам исследователей, соблюдение этих пищевых моделей не только помогает жить дольше, но и уменьшает негативное влияние на окружающую среду.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как получить максимум пользы от употребления зеленого чая. Для этого его лучше всего пить в определенное время суток.