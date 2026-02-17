Какой завтрак ест годами король Чарльз: его легко повторить дома

Король Чарльз может употреблять самые изысканные блюда мира, однако его повседневное меню довольно сдержанное. Монарх придерживается принципов здорового питания и предпочитает домашние овощи и яйца.

В рационе короля есть четкие предпочтения, пишет Express. Особенно это касается завтрака. Годами Чарльз III выбирает одно и то же блюдо – запеченные яйца с сыром.

Какой любимый завтрак короля Чарльза?

Король обожает блюдо, состоящее из яиц потертых сыром. Запеченные яйца легко приготовить дома за несколько минут.

Ингредиенты:

100 граммов шпината;

Помидоры черри или вяленые томаты;

35 граммов мягкого сыра с насыщенным вкусом;

1 яйцо;

80 миллилитров сливок;

15 граммов твердого сыра;

Свежие листья базилика.

Способ приготовления:

Форму для запекания надо смазать маслом и выложить шпинат, оставив небольшое углубление в центре. Далее добавляются помидоры, мягкий сыр и базилик. Блюдо надо приправить солью, перцем, а внутрь осторожно разбить яйцо, полить сливками и посыпать тертым сыром, запекая в духовке при 180 градусах 8 – 10 минут.

Король Чарльз также любит орехи, семечки и чай на завтрак. Также он часто употребляет сухофрукты с медом. Что интересно король имеет одну особенность – он фактически пропускает обед.

В 2018 году, к 70-летию тогдашнего принца Чарльза, Кларенс-Хаус опубликовал список из 70 фактов о нем. Под номером 20 говорилось о том, что "Принц не обедает". Бывший королевский корреспондент The Telegraph Гордон Рейнер объяснял, что монарх считает обед "роскошью", которая мешает его насыщенному рабочему графику.

Какие продукты запретил принц Чарльз?

Король Чарльз III запретил употреблять кофе, чеснок и шоколад в Букингемском дворце, поскольку он очень педантичен в своих привычках, пишет Radar Online. Король всегда путешествует со своими столовыми приборами, а на его месте за столом всегда должен быть серебряный сосуд с особой морской солью.

