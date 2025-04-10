Конфеты "Южная ночь" и многое другое: что тихо исчезло за последние 20 лет
- За последние 20 лет исчезли продавцы семечек в бумажных треугольниках, конфеты "Южная ночь", скретч-карты для пополнения мобильного, женщины с весами, сухарики "Флинт" со вкусами икры, и бумажные билеты в транспорте.
- Многие вещи потеряли популярность из-за удобства новых технологий, таких как онлайн-пополнение счета и передача файлов без Bluetooth.
Время идет и все очень быстро меняется, поэтому мы не всегда можем даже заметить это. В частности, за последние 20 лет так "растворилось" много вещей.
За последние 20 лет немало вещей ушли в небытие. О чем именно речь пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.
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Исчезновение, чего мы (не) заметили
В видео девушка рассказывает о тех вещах, которые исчезли так внезапно, что мы этого могли даже не заметить. Первыми она называет продавцов подсолнечных семечек в бумажных треугольниках.
Также в видео вспомнили о конфетах "Южная ночь", которые ранее были очень популярными, однако сейчас их почти нет на прилавках.
Кроме этого, исчезли также скретч-карты для пополнения мобильного. Они скорее потеряли свою популярность и актуальность из-за того, что это теперь удобно делать онлайн.
Также на улицах больше нет женщин с собственными весами, где можно за определенную сумму взвеситься. За последние 20 лет исчезла также необходимость передавать файлы по Bluetooth, сухарики "Флинт" со вкусами красной и черной икры, а также бумажные билеты в общественном транспорте.
Также исчезли и другие вещи.