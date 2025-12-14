Какое блюдо покорило принцессу Диану своим вкусом

Принцесса Диана всегда была в центре внимания. поэтому неудивительно, что ее гастрономические предпочтения также интересовали людей.

Бывший повар королевской семьи Великобритании Даррен Макгрейди рассказал, какое блюдо любила принцесса Диана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Какое блюдо выбирала принцесса Диана?

По словам бывшего повара королевской семьи, принцесса Диана часто просила готовить коттеджный пирог для нее и ее детей. Это запеканка с курицей, картофелем и большим количеством сыра, поэтому неудивительно, что она пришлась по душе монаршим особам.



Предпочтения принцессы Дианы несложные / Фото Getty Images

Члены королевской семьи часто имеют простые гастрономические предпочтения, несмотря на то, что они имели возможность попробовать самые дорогие и самые разнообразные блюда в мире.

Что ест Кейт Мидлтон?

Совсем не секрет, что Кейт Мидлтон любит готовить, однако некоторые блюда она все чаще выбирает в заведениях. Любимой едой, которую она чаще всего заказывает является карри с курицей.

Оно имеет особый насыщенный сливочный вкус из-за секретного ингредиента – коксовое молоко. В то же время Кейт Мидлтон рассказала. что в целом предпочитает острые блюда, а карри навевает ей также ностальгию, пишет Express.

Чем завтракает король Чарльз?