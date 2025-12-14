Какое блюдо покорило принцессу Диану своим вкусом
- Принцесса Диана любила коттеджный пирог с курицей, картофелем и сыром, приготовленный бывшим поваром королевской семьи Дарреном Макгрейди.
- Кейт Мидлтон любит карри с курицей с кокосовым молоком, а король Чарльз III на завтрак выбирает домашний хлеб, фрукты и две сливы, из которых съедает лишь одну.
Принцесса Диана всегда была в центре внимания. поэтому неудивительно, что ее гастрономические предпочтения также интересовали людей.
Бывший повар королевской семьи Великобритании Даррен Макгрейди рассказал, какое блюдо любила принцесса Диана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Смотрите также Скандальный маркетинг или повод восхищаться: как украинский бренд Maslotom всколыхнул сеть
Какое блюдо выбирала принцесса Диана?
По словам бывшего повара королевской семьи, принцесса Диана часто просила готовить коттеджный пирог для нее и ее детей. Это запеканка с курицей, картофелем и большим количеством сыра, поэтому неудивительно, что она пришлась по душе монаршим особам.
Предпочтения принцессы Дианы несложные / Фото Getty Images
Члены королевской семьи часто имеют простые гастрономические предпочтения, несмотря на то, что они имели возможность попробовать самые дорогие и самые разнообразные блюда в мире.
Что ест Кейт Мидлтон?
Совсем не секрет, что Кейт Мидлтон любит готовить, однако некоторые блюда она все чаще выбирает в заведениях. Любимой едой, которую она чаще всего заказывает является карри с курицей.
Оно имеет особый насыщенный сливочный вкус из-за секретного ингредиента – коксовое молоко. В то же время Кейт Мидлтон рассказала. что в целом предпочитает острые блюда, а карри навевает ей также ностальгию, пишет Express.
Чем завтракает король Чарльз?
- Король Великобритании уже много лет не изменяет любимому набору продуктов на завтрак. Он может показаться несколько странным, но именно его Чарльз III выбирает каждое утро даже в путешествиях.
- Королевский шеф-повар Грэм Ньюбоулд рассказал, что король предпочитает здоровую пищу. На завтрак он любит домашний хлеб, свежие фрукты и фруктовые соки.
- В то же время среди его привычек есть также одна, которая вызывает любопытство. Каждое утро он также просит добавить к завтраку две сливы. В то же время съедает он только одну – другую возвращают на кухню.