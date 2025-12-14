Яка страва підкорила принцесу Діану своїм смаком
- Принцеса Діана любила котеджний пиріг з куркою, картоплею і сиром, приготований колишнім кухарем королівської родини Дарреном Макгрейді.
- Кейт Мідлтон любить карі з куркою з кокосовим молоком, а король Чарльз III на сніданок обирає домашній хліб, фрукти і дві сливи, з яких з'їдає лише одну.
Принцеса Діана завжди була в центрі уваги. тому не дивно, що її гастрономічні вподобання також цікавили людей.
Колишній кухар королівської родини Великої Британії Даррен Макгрейді розповів, яку страву любила принцеса Діана. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.
Яку страву обирала принцеса Діана?
За словами колишнього кухаря королівської родини, принцеса Діана часто просила готувати котеджний пиріг для неї та її дітей. Це запіканка із куркою, картоплею та великою кількістю сиру, тож не дивно, що вона припала до душі монаршим особам.
Вподобання принцеси Діани нескладні / Фото Getty Images
Члени королівської родини часто мають прості гастрономічні вподобання, попри те, що вони мали можливість спробувати найдорожчі та найрізноманітніші страви у світі.
Що їсть Кейт Мідлтон?
Зовсім не секрет, що Кейт Мідлтон любить готувати, проте деякі страви вона все частіше обирає у закладах. Улюбленою їжею, яку вона найчастіше замовляє є карі з куркою.
Воно має особливий насичений вершковий смак через секретний інгредієнт – коксове молоко. Водночас Кейт Мідлтон розповіла. що загалом надає перевагу гострим стравам, а карі навіює їй також ностальгію, пише Express.
Чим снідає король Чарльз?
Король Великої Британії вже багато років не зраджує улюбленому набору продуктів на сніданок. Він може здатись дещо дивним, але саме його Чарльз ІІІ обирає щоранку навіть у подорожах.
Королівський шеф-кухар Грем Ньюбоулд розповів, що король надає перевагу здоровій їжі. На сніданок він любить домашній хліб, свіжі фрукти та фруктові соки.
Водночас серед його звичок є також одна, яка викликає цікавість. Щоранку він також просить додати до сніданку дві сливи. Водночас з'їдає він лише одну – іншу повертають на кухню.