Яка страва підкорила принцесу Діану своїм смаком

Принцеса Діана завжди була в центрі уваги. тому не дивно, що її гастрономічні вподобання також цікавили людей.

Колишній кухар королівської родини Великої Британії Даррен Макгрейді розповів, яку страву любила принцеса Діана. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Яку страву обирала принцеса Діана?

За словами колишнього кухаря королівської родини, принцеса Діана часто просила готувати котеджний пиріг для неї та її дітей. Це запіканка із куркою, картоплею та великою кількістю сиру, тож не дивно, що вона припала до душі монаршим особам.



Вподобання принцеси Діани нескладні / Фото Getty Images

Члени королівської родини часто мають прості гастрономічні вподобання, попри те, що вони мали можливість спробувати найдорожчі та найрізноманітніші страви у світі.

Що їсть Кейт Мідлтон?

Зовсім не секрет, що Кейт Мідлтон любить готувати, проте деякі страви вона все частіше обирає у закладах. Улюбленою їжею, яку вона найчастіше замовляє є карі з куркою.

Воно має особливий насичений вершковий смак через секретний інгредієнт – коксове молоко. Водночас Кейт Мідлтон розповіла. що загалом надає перевагу гострим стравам, а карі навіює їй також ностальгію, пише Express.

Чим снідає король Чарльз?