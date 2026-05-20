Необычные пищевые правила Усика: почему он не ест супы, но никогда не откажется от сала
- Александр Усик придерживается строгого диетического режима, основанного на простых и качественных продуктах, таких как крупы, рыба, яйца, овощи, фрукты и орехи.
- Во время подготовки к соревнованиям Усик избегает сахара, фастфуда, гидрогенизированных жиров и супов, чтобы поддерживать идеальный баланс питательных веществ.
Правильное питание – это фундамент, на котором строится здоровое, красивое и выносливое тело. Для профессиональных спортсменов рацион имеет особое значение, ведь каждый ингредиент влияет на результат. В нашей статье мы раскрываем секреты уникального плана питания абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика.
Питание спортсмена – это не про жесткие голодания, а про ювелирный расчет калорий и железную дисциплину. Большинству точно было интересно, как абсолютный чемпион мира Александр Усик держит феноменальную физическую форму. Об изнурительном графике "на грани возможного" сам боксер откровенно рассказал в интервью популярному британскому ютуб-каналу The Overlap.
Как выглядит подготовка Александра Усика к соревнованиям?
Подготовка Усика к каждому поединку начинается не в зале, а в лаборатории. В начале каждого тренировочного сбора (и снова – каждый месяц) боксер сдает детальный химический анализ крови. На основе этих показателей команда специалистов корректирует его меню. Главная задача диетолога – это обеспечить идеальный баланс между колоссальными потерями энергии (экстремальные кардио в 5 утра, бассейн и вечерние спарринги) и восстановлением организма, чтобы боксер не терял мышечную массу и держал иммунитет.
Что на тарелке у чемпиона?
Рацион Александра Усика базируется на простых, качественных и привычных для украинцев продуктах. Никакой сложной экзотики – только чистая еда и точность. Основа меню – простые и полезные продукты, которые правильно сочетаются между собой. Это крупы (гречка, макароны), рыба (лосось или тунец), яйца, орехи, оливковое масло, а также большое количество овощей, фруктов и ягод.
Золотая пропорция – это около 50 – 60% рациона составляют сложные углеводы, другую часть делят между собой качественные белки и жиры. В отдельные периоды кемпа баланс держится в соотношении: 30% белков, 40% углеводов и 30% жиров.
Пример "чемпионского" обеда: порция гречки с лососем, большая порция овощей с ягодами, 2 – 3 яйца, ложка оливкового масла и горсть орехов. Перекусы: финики, бананы, протеиновые коктейли или даже питательные бутерброды. Украинский секрет выносливости: единственный калорийный продукт, от которого Александр Усик категорически не отказывается даже во время жестких тренировок – это кусочек качественного украинского сала. Из-за бешеных нагрузок организму требуется такое топливо. Также боксер обожает сырники, но строго контролирует их количество.
Какие главные пищевые табу Усика во время подготовки к соревнованиям?
Закулисье строгого рациона Александра Усика открыла диетолог-эндокринолог чемпиона Екатерина Толстикова. Во время тренировочного лагеря полностью исключают из меню чемпиона определенные категории продуктов:
Конечно, он не ест сахар в большом количестве, а также гидрогенизированные жиры. Усик употребляет только обычные украинские продукты.
Соль, сдобная выпечка и картофель – эти продукты также убирают, чтобы избежать задержки воды и лишней тяжести. Также в период интенсивной подготовки супы обычно не употребляются, поскольку команда предпочитает более концентрированные источники нутриентов и энергии, где легче просчитать точный баланс белков, жиров и углеводов в сухом весе.
Интересно будет узнать, какие блюда Усика самые любимые. Александр является большим поклонником маминой кухни и никогда не устает повторять, какие вкусные мамины блины. Также среди его фаворитов находятся бургеры, ведь после боя с Дереком Чисорой украинский боксер взял за традицию угощать этим блюдом своих соперников после поединка.
А вот Дуэйну Джонсону, который играл известного персонажа "Скала", больше по вкусу кокосово-банановые панкейки, рецептом которых он даже делился в своем инстаграме. Кроме этого, голливудскому актеру очень нравится треска. Эту рыбу американская звезда обожает настолько сильно, что готов есть ее буквально целыми тазами.
Часті питання
Как Александр Усик поддерживает свою физическую форму?
Александр Усик поддерживает свою физическую форму благодаря тщательному планированию рациона и регулярным тренировкам. Он начинает подготовку к каждому поединку с химического анализа крови, на основе которого корректируется его меню. Его диетолог обеспечивает баланс между энергозатратами и восстановлением организма, чтобы сохранить мышечную массу и иммунитет.
Что входит в рацион Александра Усика во время подготовки к соревнованиям?
Рацион Александра Усика состоит из простых и качественных продуктов, таких как крупы (гречка, макароны), рыба (лосось или тунец), яйца, орехи, оливковое масло, овощи, фрукты и ягоды. Основная часть рациона - сложные углеводы, а также белки и жиры в определенных пропорциях. Усик не отказывается от украинского сала даже во время интенсивных тренировок.
Какие продукты исключает Александр Усик во время тренировочного лагеря?
Во время тренировочного лагеря Александр Усик исключает сахар в больших количествах, сладкие газировки, магазинные сладости, гидрогенизированные жиры, фастфуд, чипсы и полуфабрикаты. Он также избегает соли, сдобной выпечки и картофеля, чтобы предотвратить задержку воды и лишнюю тяжесть.