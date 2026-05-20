Необычные пищевые правила Усика: почему он не ест супы, но никогда не откажется от сала

Правильное питание – это фундамент, на котором строится здоровое, красивое и выносливое тело. Для профессиональных спортсменов рацион имеет особое значение, ведь каждый ингредиент влияет на результат. В нашей статье мы раскрываем секреты уникального плана питания абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика.

Питание спортсмена – это не про жесткие голодания, а про ювелирный расчет калорий и железную дисциплину. Большинству точно было интересно, как абсолютный чемпион мира Александр Усик держит феноменальную физическую форму. Об изнурительном графике "на грани возможного" сам боксер откровенно рассказал в интервью популярному британскому ютуб-каналу The Overlap.

Смотрите также "О Боже, это невероятно!": какие украинские блюда больше всего поразили американца

Как выглядит подготовка Александра Усика к соревнованиям?

Подготовка Усика к каждому поединку начинается не в зале, а в лаборатории. В начале каждого тренировочного сбора (и снова – каждый месяц) боксер сдает детальный химический анализ крови. На основе этих показателей команда специалистов корректирует его меню. Главная задача диетолога – это обеспечить идеальный баланс между колоссальными потерями энергии (экстремальные кардио в 5 утра, бассейн и вечерние спарринги) и восстановлением организма, чтобы боксер не терял мышечную массу и держал иммунитет.

Александр Усик / фото Eóin Noonan

Что на тарелке у чемпиона?

Рацион Александра Усика базируется на простых, качественных и привычных для украинцев продуктах. Никакой сложной экзотики – только чистая еда и точность. Основа меню – простые и полезные продукты, которые правильно сочетаются между собой. Это крупы (гречка, макароны), рыба (лосось или тунец), яйца, орехи, оливковое масло, а также большое количество овощей, фруктов и ягод.

Золотая пропорция – это около 50 – 60% рациона составляют сложные углеводы, другую часть делят между собой качественные белки и жиры. В отдельные периоды кемпа баланс держится в соотношении: 30% белков, 40% углеводов и 30% жиров.

Пример "чемпионского" обеда: порция гречки с лососем, большая порция овощей с ягодами, 2 – 3 яйца, ложка оливкового масла и горсть орехов. Перекусы: финики, бананы, протеиновые коктейли или даже питательные бутерброды. Украинский секрет выносливости: единственный калорийный продукт, от которого Александр Усик категорически не отказывается даже во время жестких тренировок – это кусочек качественного украинского сала. Из-за бешеных нагрузок организму требуется такое топливо. Также боксер обожает сырники, но строго контролирует их количество.

Смотрите также Джордж Клуни еженедельно ест одно и то же блюдо: это совсем не то, что вы ожидаете

Какие главные пищевые табу Усика во время подготовки к соревнованиям?

Закулисье строгого рациона Александра Усика открыла диетолог-эндокринолог чемпиона Екатерина Толстикова. Во время тренировочного лагеря полностью исключают из меню чемпиона определенные категории продуктов:

Конечно, он не ест сахар в большом количестве, а также гидрогенизированные жиры. Усик употребляет только обычные украинские продукты.

Соль, сдобная выпечка и картофель – эти продукты также убирают, чтобы избежать задержки воды и лишней тяжести. Также в период интенсивной подготовки супы обычно не употребляются, поскольку команда предпочитает более концентрированные источники нутриентов и энергии, где легче просчитать точный баланс белков, жиров и углеводов в сухом весе.

Какие еще новости вам будут интересны?

Интересно будет узнать, какие блюда Усика самые любимые. Александр является большим поклонником маминой кухни и никогда не устает повторять, какие вкусные мамины блины. Также среди его фаворитов находятся бургеры, ведь после боя с Дереком Чисорой украинский боксер взял за традицию угощать этим блюдом своих соперников после поединка.

А вот Дуэйну Джонсону, который играл известного персонажа "Скала", больше по вкусу кокосово-банановые панкейки, рецептом которых он даже делился в своем инстаграме. Кроме этого, голливудскому актеру очень нравится треска. Эту рыбу американская звезда обожает настолько сильно, что готов есть ее буквально целыми тазами.