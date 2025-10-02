Противостояние звезд такого масштаба – это всегда интересно, и не хочется пропустить ни одной детали. Любимые блюда – одно из них. О любимых блюдах Александра Усика и Дуэйна Джонсона рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

Какие блюда обожает Александр Усик?

Александр сторонник маминой кухни, и никогда не устает повторять, какие вкусные мамины блины.

Любимое блюдо от мамы / Фото из соцсетей боксера

Также после боя с Дереком Чисорой Александр Усик взял традицию угощать соперников бургером после боя. Это блюдо тоже среди его фаворитов.

А Эмили Блант, которая также сыграла роль в фильме, рассказала забавный случай: Александр Усик постоянно ел торт, передает talkSport.

Торт – это то, чем мы его подкупали. Например, Александр не любил, когда ему наносили искусственный пот. Однако когда ему предлагали торт – он соглашался,

– рассказала актриса.

Любимые блюда Дуэйна Джонсона

А вот "оппонент" украинца по фильму обожает кокосово-банановые панкейки. Их рецептом он даже делился в своем Instagram!

А еще ему нравится треска, которую он готов есть целыми тазами.

