Как и у всех представителей королевской семьи, принцесса Анна, сестра Чарльза III, имеет довольно оригинальные вкусовые предпочтения. Какие блюда входят в список ее любимых – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tasting Table.

К теме Королева Камила назвала простое блюдо, с которым "ничто не сравнится"

Какие любимые блюда принцессы Анны?

Принцесса Анна довольно придирчиво относится к своему рациону, благодаря чему даже в свои 75 выглядит стройной и энергичной. Свой день она начинает с тарелки фруктов – это способствует ускорению обмена веществ.

Интересный факт: принцесса Анна любит перезрелые бананы. Кожура фрукта, который оказывается на ее столе, практически черная, рассказал шеф Даррен Макгреди порталу Daily Exspress.

Бананы для Анны должны быть практически черными / Фото Freepik

Среди предпочтений Анны – копченая сельдь и яйца. Особенно, когда их подают в салате или с молодым картофелем.

Однако самым большим фаворитом Анны является "дьявольский фазан". Мясо птицы подают с очень острым соусом – такое выдержит далеко не каждый. Однако для Анны это любимый ужин.

Что касается десертов, то здесь принцесса "близка с народом": ей вполне достаточно мороженого с шоколадом или торта.

Какие еще интересные привычки есть у королевской семьи?