"Я подумала, это значит заткнись": зумеры придумали жест, который сбивает с толку
- Жест с большим и указательным пальцами зуммеров означает "аплодисменты" и используется для самопохвалы после достижения.
- Этот жест считается реакцией на что-то волшебное или удивительное, но часто его значение зависит от контекста.
Новые тренды из социальных сетей нередко поражают своей скоростью появления и непредсказуемостью. Одним из таких стал жест, который зуммеры выполняют большим и указательным пальцами.
В последнее время в соцсетях постоянно появляются новые тренды, значение которых не всегда легко понять с первого взгляда. Один из таких необычный жест, о котором рассказала Лилия Меликян, когда люди складывают большой и указательный пальцы и начинают ими ритмично "хлопать". Что означает этот новый тренд и почему он набирает популярность – разбираемся в этой статье.
Что означает новый жест зуммеров?
На самом деле все значительно проще, чем кажется: жест с большим и указательным пальцами – это просто "аплодисменты". Его стоит делать, когда вы что-то достигли или сделали что-то крутое, словно бы аплодируете себе.
Впрочем, в комментариях к видео многие пользователи отметили, что первое, что приходит в голову – это намек "закрыть рот". Именно вокруг этого возникли многочисленные шутки, ведь разные поколения интерпретируют жест по-разному: для миллениалов он имеет совсем другой смысл.
Интересно, что иногда и сами зумеры не до конца понимают значение своих трендов и жестов. Они появляются настолько быстро, что успевают распространиться среди пользователей раньше, чем их полностью осмысливают.
Какое еще другое значение имеет этот жест?
Если мы зайдем на американский тик ток, то пользователи в комментариях охарактеризовали жест, как реакцию на что-то волшебное или удивительное. Как часто бывает с новыми трендами, жест со временем начинают применять почти ко всему. Поэтому важно уметь чувствовать контекст или правильно "считывать" ситуацию, чтобы понять, когда его уместно использовать.
Какие еще интересные значения вы могли не знать?
