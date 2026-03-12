"Я подумала, это значит заткнись": зумеры придумали жест, который сбивает с толку

Новые тренды из социальных сетей нередко поражают своей скоростью появления и непредсказуемостью. Одним из таких стал жест, который зуммеры выполняют большим и указательным пальцами.

В последнее время в соцсетях постоянно появляются новые тренды, значение которых не всегда легко понять с первого взгляда. Один из таких необычный жест, о котором рассказала Лилия Меликян, когда люди складывают большой и указательный пальцы и начинают ими ритмично "хлопать". Что означает этот новый тренд и почему он набирает популярность – разбираемся в этой статье.

Что означает новый жест зуммеров?

На самом деле все значительно проще, чем кажется: жест с большим и указательным пальцами – это просто "аплодисменты". Его стоит делать, когда вы что-то достигли или сделали что-то крутое, словно бы аплодируете себе.

Впрочем, в комментариях к видео многие пользователи отметили, что первое, что приходит в голову – это намек "закрыть рот". Именно вокруг этого возникли многочисленные шутки, ведь разные поколения интерпретируют жест по-разному: для миллениалов он имеет совсем другой смысл.

Интересно, что иногда и сами зумеры не до конца понимают значение своих трендов и жестов. Они появляются настолько быстро, что успевают распространиться среди пользователей раньше, чем их полностью осмысливают.

Какое еще другое значение имеет этот жест?

Если мы зайдем на американский тик ток, то пользователи в комментариях охарактеризовали жест, как реакцию на что-то волшебное или удивительное. Как часто бывает с новыми трендами, жест со временем начинают применять почти ко всему. Поэтому важно уметь чувствовать контекст или правильно "считывать" ситуацию, чтобы понять, когда его уместно использовать.

