Захватывают с первой страницы: подборка самых интересных книжных новинок декабря

Декабрь приносит с собой не только праздничное настроение, но и яркие книжные новинки. Одни из них читаются на одном дыхании, другие оставляют после себя долгие размышления.

"Школа этикета юных бешеных ученых Миллисент Квибб", Кейт МакКиннон

Никто на всем свете, не то что в городе Антиквариум, не мечтал оказаться в руках у Миллисент Квибб - грозной, устрашающей и легендарной бешеной ученой. Ведь мало кто согласился бы променять традиционные уроки этикета на странные опыты и полеты на мухоцикле.

"Школа этикета юных бешеных ученых Миллисент Квибб" / Фото "#Книголав"

Но именно такое испытание выпадает на долю сестер Порч – Гертруды, Евгении и Ди-Ди. Девушкам суждено не только познать бешеную науку, но и стать теми, кто спасет родной город от зловещих заговорщиков.

"Красная память. Как проживали, помнили и забывали Культурную революцию в Китае", Таня Браниган

Тринадцатилетняя хунвейбинка наслаждается своим большим приключением и борется с собственными сомнениями. Композитор, которого режим заставил замолчать, перед смертью стремится передать свой опыт, а студент-идеалист внезапно становится "распорядителем трупов".

Прошло более 50 лет от Культурной революции, но ее следы и лежат на сердце китайского общества и душах граждан. Переехав в Пекин, корреспондентка Guardian Таня Браниган осознает, что то жестокое десятилетие продолжает формировать страну.

"Красная память. Как проживали, помнили и забывали Культурную революцию в Китае" / Фото "#Книголав"

Официальная цензура и личные травмы породили национальную амнезию, где память проявляется скорее в замалчивании, чем в воспоминаниях.

В своей книге Браниган исследует истории людей, которые пытаются осмыслить наследие той эпохи, потому что хочет или боится ее возвращения. Она задает вопрос о доверии близким людям, о влиянии скрытого прошлого на современность и о том, как жить дальше, когда самое страшное, кажется, позади.

"Великий Гэтсби", Фрэнсис Скотт Фицджеральд

"Великий Гэтсби" – роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который завоевал любовь миллионов читателей. События книги происходят в США двадцатых годов, в начале великой и безумной "эпохи джаза". Это история о том, может ли человек получить заветную любовь, достигнув вершины власти, даже если путь к этому будет долгим.

"Великий Гэтсби" / Фото "#Книголав"

"Арктический клуб любителей кари", Дени Редд

"Арктический клуб ценителей карри" – романтическая история с ароматом морозного воздуха и привкусом специй. Майя следует за своим парнем в Арктику, мечтая о северном сиянии, поездки на санках и теплые объятия. Вместо этого ее ждут лютый холод, бесконечная темнота и ощущение потери себя.

"Арктический клуб любителей кари" / Фото "#Книголав"

Все меняется, когда она находит мамину кулинарную книгу и готовит индийское карри. Здесь начинается настоящая магия: новые друзья, неожиданная карьера, даже плохая погода уже не кажется такой страшной – и среди снегов можно разжечь огонь надежды, если не забывать прислушиваться к голосу сердца.

Какие книги Билл Гейтс советует прочитать этой зимой?

Билл Гейтс поделился своим традиционным зимним списком книжных рекомендаций, состоящим из пяти книг.

В своем блоге он отметил, что праздничный период и спокойные дни делают зиму прекрасным временем для чтения. Нынешняя подборка миллиардера включает художественный роман, мемуары и научно-популярные книги об изменении климата, человеческом поведении и развитии инфраструктуры в США.

Книги, которые советует прочитать Билл Гейтс:

"Удивительно сообразительные создания", Шелби Ван Пелт;

"Очистка воздуха", Анна Риччи;

"Кто знал", Барри Диллер;

"Когда все знают, что все знают", Стивен Пинкер;

"Достаток", Эзра Кляйн и Дерек Томпсон.

"Каждая из этих книг приоткрывает завесу над тем, как на самом деле работает что-то важное: как люди находят смысл в дальнейшей жизни, как нам следует думать об изменении климата, как развиваются креативные индустрии, как люди общаются, как Америка потеряла свою способность строить большие вещи – и как ее вернуть", – отметил Гейтс.

