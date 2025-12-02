Захватывают с первой страницы: подборка самых интересных книжных новинок декабря
- Декабрь предлагает новые книжные издания, среди которых "Школа этикета юных бешеных ученых Миллисент Квибб", "Красная память" и "Арктический клуб любителей кари".
- Книги охватывают различные темы, от этикета и научных приключений до памяти о Культурной революции в Китае и романтических историй в Арктике.
Декабрь приносит с собой не только праздничное настроение, но и яркие книжные новинки. Одни из них читаются на одном дыхании, другие оставляют после себя долгие размышления.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на издательство "#Книголав".
Смотрите также Молодежь покупает 1 330 книг ежедневно по программе "еКнига": названы самые популярные авторы
"Школа этикета юных бешеных ученых Миллисент Квибб", Кейт МакКиннон
Никто на всем свете, не то что в городе Антиквариум, не мечтал оказаться в руках у Миллисент Квибб - грозной, устрашающей и легендарной бешеной ученой. Ведь мало кто согласился бы променять традиционные уроки этикета на странные опыты и полеты на мухоцикле.
"Школа этикета юных бешеных ученых Миллисент Квибб" / Фото "#Книголав"
Но именно такое испытание выпадает на долю сестер Порч – Гертруды, Евгении и Ди-Ди. Девушкам суждено не только познать бешеную науку, но и стать теми, кто спасет родной город от зловещих заговорщиков.
"Красная память. Как проживали, помнили и забывали Культурную революцию в Китае", Таня Браниган
Тринадцатилетняя хунвейбинка наслаждается своим большим приключением и борется с собственными сомнениями. Композитор, которого режим заставил замолчать, перед смертью стремится передать свой опыт, а студент-идеалист внезапно становится "распорядителем трупов".
Прошло более 50 лет от Культурной революции, но ее следы и лежат на сердце китайского общества и душах граждан. Переехав в Пекин, корреспондентка Guardian Таня Браниган осознает, что то жестокое десятилетие продолжает формировать страну.
"Красная память. Как проживали, помнили и забывали Культурную революцию в Китае" / Фото "#Книголав"
Официальная цензура и личные травмы породили национальную амнезию, где память проявляется скорее в замалчивании, чем в воспоминаниях.
В своей книге Браниган исследует истории людей, которые пытаются осмыслить наследие той эпохи, потому что хочет или боится ее возвращения. Она задает вопрос о доверии близким людям, о влиянии скрытого прошлого на современность и о том, как жить дальше, когда самое страшное, кажется, позади.
"Великий Гэтсби", Фрэнсис Скотт Фицджеральд
"Великий Гэтсби" – роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который завоевал любовь миллионов читателей. События книги происходят в США двадцатых годов, в начале великой и безумной "эпохи джаза". Это история о том, может ли человек получить заветную любовь, достигнув вершины власти, даже если путь к этому будет долгим.
"Великий Гэтсби" / Фото "#Книголав"
"Арктический клуб любителей кари", Дени Редд
"Арктический клуб ценителей карри" – романтическая история с ароматом морозного воздуха и привкусом специй. Майя следует за своим парнем в Арктику, мечтая о северном сиянии, поездки на санках и теплые объятия. Вместо этого ее ждут лютый холод, бесконечная темнота и ощущение потери себя.
"Арктический клуб любителей кари" / Фото "#Книголав"
Все меняется, когда она находит мамину кулинарную книгу и готовит индийское карри. Здесь начинается настоящая магия: новые друзья, неожиданная карьера, даже плохая погода уже не кажется такой страшной – и среди снегов можно разжечь огонь надежды, если не забывать прислушиваться к голосу сердца.
Какие книги Билл Гейтс советует прочитать этой зимой?
Билл Гейтс поделился своим традиционным зимним списком книжных рекомендаций, состоящим из пяти книг.
В своем блоге он отметил, что праздничный период и спокойные дни делают зиму прекрасным временем для чтения. Нынешняя подборка миллиардера включает художественный роман, мемуары и научно-популярные книги об изменении климата, человеческом поведении и развитии инфраструктуры в США.
Книги, которые советует прочитать Билл Гейтс:
- "Удивительно сообразительные создания", Шелби Ван Пелт;
- "Очистка воздуха", Анна Риччи;
- "Кто знал", Барри Диллер;
- "Когда все знают, что все знают", Стивен Пинкер;
- "Достаток", Эзра Кляйн и Дерек Томпсон.
"Каждая из этих книг приоткрывает завесу над тем, как на самом деле работает что-то важное: как люди находят смысл в дальнейшей жизни, как нам следует думать об изменении климата, как развиваются креативные индустрии, как люди общаются, как Америка потеряла свою способность строить большие вещи – и как ее вернуть", – отметил Гейтс.
Кто из украинских писателей не издал ни одной книги при жизни?
В украинской литературе есть уникальная фигура, которая получила признание, так и не издав ни одной книги при жизни. Речь идет о Григории Сковороде, чьи произведения распространялись исключительно в рукописях и увидели свет только после его смерти.
В то же время существует предположение, что якобы единственной прижизненной публикацией Сковороды был "Богогласник" 1790 года. Однако исследователи не могут подтвердить его существование.
К слову, самый известный сборник Сковороды – "Сад божественных песен" – вышел в свет только в 1861 году, то есть через 65 лет после смерти философа.