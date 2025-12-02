Захоплюють з першої сторінки: підбірка найцікавіших книжкових новинок грудня

Грудень приносить із собою не лише святковий настрій, а й яскраві книжкові новинки. Одні з них читаються на одному подиху, інші – залишають після себе довгі роздуми.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на видавництво "#Книголав".

"Школа етикету юних скажених науковиць Міллісент Квібб", Кейт Маккіннон

Ніхто на цілім світі, не те що в місті Антикваріум, не мріяв опинитися в руках у Міллісент Квібб - грізної, страхітливої й легендарної скаженої науковиці. Адже мало хто погодився б проміняти традиційні уроки етикету на дивакуваті досліди й польоти на мухоциклі.

"Школа етикету юних скажених науковиць Міллісент Квібб" / Фото "#Книголав"

Та саме таке випробування випадає на долю сестер Порч – Ґертруди, Євгенії та Ді-Ді. Дівчатам судилося не лише пізнати скажену науку, а й стати тими, хто врятує рідне місто від зловісних змовників.

"Червона пам'ять. Як проживали, пам'ятали й забували Культурну революцію в Китаї", Таня Браніґан

Тринадцятирічна хунвейбінка насолоджується своєю великою пригодою і бореться з власними сумнівами. Композитор, якого режим змусив замовкнути, перед смертю прагне передати свій досвід, а студент-ідеаліст раптово стає "розпорядником трупів".

Минуло понад 50 років від Культурної революції, але її сліди й лежать на серці китайського суспільства і душах громадян. Переїхавши до Пекіна, кореспондентка Guardian Таня Браніґан усвідомлює, що те жорстоке десятиліття продовжує формувати країну.

"Червона пам'ять. Як проживали, пам'ятали й забували Культурну революцію в Китаї" / Фото "#Книголав"

Офіційна цензура й особисті травми породили національну амнезію, де пам'ять проявляється радше у замовчуванні, ніж у спогадах.

У своїй книжці Браніґан досліджує історії людей, які намагаються осмислити спадщину тієї доби, бо прагне чи боїться її повернення. Вона ставить запитання про довіру найближчим людям, про вплив прихованого минулого на сучасність і про те, як жити далі, коли найстрашніше, здається, позаду.

"Великий Ґетсбі", Френсіс Скотт Фіцджеральд

"Великий Ґетсбі" – роман Френсіса Скотта Фіцджеральда, який завоював любов мільйонів читачів. Події книги відбуваються у США двадцятих років, на початку великої та шаленої "епохи джазу". Це історія про те, чи може людина здобути омріяне кохання, досягнувши вершини влади, навіть якщо шлях до цього буде довгим.

"Великий Ґетсбі" / Фото "#Книголав"

"Арктичний клуб поціновувачів карі", Дені Редд

"Арктичний клуб поціновувачів карі" – романтична історія з ароматом морозного повітря та присмаком спецій. Мая прямує за своїм хлопцем до Арктики, мріючи про північне сяйво, поїздки на санчатах і теплі обійми. Натомість на неї чекають лютий холод, нескінченна темрява та відчуття втрати себе.

"Арктичний клуб поціновувачів карі" / Фото "#Книголав"

Усе змінюється, коли вона знаходить мамину кулінарну книгу й готує індійське карі. Тут починається справжня магія: нові друзі, несподівана кар'єра, навіть погана погода вже не здається такою страшною – і серед снігів можна розпалити вогонь надії, якщо не забувати прислухатися до голосу серця.

Які книги Білл Гейтс радить прочитати цієї зими?

Білл Гейтс поділився своїм традиційним зимовим списком книжкових рекомендацій, що складається з п'яти книг.

У своєму блозі він зауважив, що святковий період і спокійніші дні роблять зиму чудовим часом для читання. Цьогорічна добірка мільярдера включає художній роман, мемуари та науково-популярні книги про зміну клімату, людську поведінку та розвиток інфраструктури у США.

Книги, які радить прочитати Білл Гейтс:

"Напрочуд кмітливі створіння", Шелбі Ван Пелт;

"Очищення повітря", Ганна Річчі;

"Хто знав", Баррі Діллер;

"Коли всі знають, що всі знають", Стівен Пінкер;

"Достаток", Езра Кляйн і Дерек Томпсон.

"Кожна з цих книг відкриває завісу над тим, як насправді працює щось важливе: як люди знаходять сенс у подальшому житті, як нам слід думати про зміну клімату, як розвиваються креативні індустрії, як люди спілкуються, як Америка втратила свою здатність будувати великі речі – і як її повернути", – зазначив Гейтс.

