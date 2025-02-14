Музыка первых лет независимости: какие хиты слушали украинцы в начале 90-х

В начале 90-х украинская музыка только начала формировать собственное лицо. Именно тогда зародились первые хиты независимой Украины, звучавшие из кассетных магнитофонов и телевидения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @yak_ce_bulo в TikTok.

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Сестричка Вика – "Булочка с маком" (1993)

Рок-певица Виктория Врадий, известная как Сестричка Вика, ворвалась в украинскую музыку еще с фестиваля "Червона Рута-1989" в Черновцах. Она сознательно позиционировала себя андеграундной музыканткой и противопоставлялась тогдашним поп-певицам вроде Руси, Ирины Билык и других, чьи песни можно было услышать в ротациях на радио и ТВ.

"Булочка с маком": смотрите видео

Однако в Украине Врадий пробыла недолго. Она отправилась в Москву, где училась в институте театра и сцены имени Гнесиных по специальности режиссер эстрады.

Ее мужем стал композитор Владимир Бебешко, с которым она обручилась в тюрьме, когда он отбывал наказание за спекуляцию. Впоследствии супруги переехали в США.

Позже их брак распался, и Виктория осталась в Лос-Анджелесе, где пыталась строить музыкальную карьеру, выступая вместе с группой музыкантов в местных заведениях.

Хотя певица планировала вернуться в Украину и возобновить музыкальную деятельность, в конце концов она осталась в Америке. Там она не только пела, но и работала в госпитале, руководила такси и занималась менеджментом. До 2009 года артистка дважды выходила замуж.

Лилия Сандулеса и Иво Бобул – "А липы цветут" (1994)

В 90-х годах прошлого века Иво Бобул и Лилия Сандулеса были одними из самых известных украинских исполнителей. Их дуэт пользовался большой популярностью, и украинская диаспора приглашала их на гастроли по всему миру.

В начале 1993 года они отправились в США, где в течение двух лет жили и работали.

Сандулеса стала третьей женой Бобула, их брак длился 10 лет, но в 2002 году они развелись. Несмотря на это, артисты долгое время выступали вместе, а среди их самых известных композиций – "А липы цветут" и "Берег любви".

"А липы цветут": смотрите видео

Вечерняя школа – "Одинокий дождь" (1992)

"Вечерняя школа" – украинская поп-группа, основана в 1989 году телеведущим Дмитрием Акимовым и композитором Константином Осауленко. Главными участниками коллектива, а также авторами и исполнителями песен, были Роман Богорош и Алексей Истомин.

Популярность среди подростков группа получила после выпуска первого магнитоальбома, в который вошли хиты "День рождения Наташи" и "Третий лишний". Их музыка была выдержана в стилистике, похожей на звучание популярной в то время группы "Ласковый май".

"Одинокий дождь": смотрите видео

Ирчик из Львова – "До третьих петухов" (1992)

Львовянка Ирина Подлипная в 1989 году в ансамбле Александра Ерченко "Свято" она стала Ирчиком со Львова.

Хотя на фестивале "Червона Рута-91" ей не удалось получить лавров, но ее песни "Украинская ламбада" и "До третьих петухов" стали настоящими хитами. Благодаря этим композициям она стала одной из самых популярных поп-певиц в Украине в то время.

"До третьих петухов": смотрите видео

Мертвый петух – "Пес" (1992)

Группа "Мертвый петух" была основана во Львове в 1989 году. Ее отличительной чертой стало исполнение песен на стихи известных украинских поэтов.

За 30 лет существования коллектива в нем сменилось около 20 музыкантов.

11 октября 2021 года на 50-м году жизни скончался актер и соучредитель группы Мисько Барбара.

"Пес": смотрите видео