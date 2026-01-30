Знакомое почти каждому с детства: неожиданная история слова, которому уже более 500 лет

В украинском языке существует древнее слово, которое слышал чуть ли не каждый, но мало кто знает его значение и происхождение. Оно происходит из тюркских языков и закрепилось в диалектах сразу с несколькими значениями.

Об истории слова сапетка, или сапет, рассказывает “Телеграф".

Смотрите также Почему Колобка "съедает" Лиса: известный историк раскрыл скрытое значение сказки

Что известно о происхождении слова "сапетка"?

Сапетка, или сапет, – диалектное слово, распространено в разных регионах Украины – от Запорожья и Донетчины до Киевщины и Бойковщины (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области).

Слово сапетка происходит из крымскотатарского säpät и турецкого sepet. В тюркских языках этим словом обозначают плетеные изделия. В Украине же оно получило сразу несколько значений: плетеный улей, корзина, а также специальное помещение для хранения кукурузных початков.

Вероятно, это слово попало на территорию современной Украины в период турецких и крымскотатарских набегов в 15 – 16 веках.

Что означает сапетка в разных регионах Украины?

На Бойковщине сапеткой называли улей. Такие конструкции из камыша, соломы или сплетенные из ивовой лозы широко использовались до 1930-х годов. Впоследствии их вытеснили рамочные ульи, которые позволяли собирать мед без уничтожения пчел.

Плетеный улей / Фото Wikipedia

Использование слова сапетка для обозначения корзины зафиксировано в говорах Запорожской области, на Черниговщине, Донетчине и Киевщине. В то же время это слово употреблялось не повсеместно и часто может означать определенную форму.

В Запорожской, Черниговской и Донецкой областях сапет – это плетеная корзина с ручками по бокам.

Плетеная корзина / Фото Unsplash

Зато в Киевской области, в частности в селе Триполье, сапетом называют не просто корзину, а изделие с особой схемой плетения лозы. В соседних селах такое название не сохранилось. В самом же Триполье даже проводили фестиваль бардовской песни, названный в честь этой корзины.

На Запорожье слово сапет употребляли также для обозначения деревянного ящика, который рыбаки брали с собой. Такой предмет можно увидеть на фото из коллекции Национального заповедника "Хортица".

Деревянный ящик у рыбаков / Фото Марка Зализняка

Что касается сапетки как помещения для хранения кукурузы, то сначала такие сооружения также были плетеными. Уже в советский период их начали изготавливать из тонких досок.

Какое слово стало самым популярным в 2025 году в Украине?

Онлайн-словарь неологизмов и сленга современного языка "Мислово" назвал слово 2025 года в Украине. Им стало "переговоры".

Наибольшее внимание общества это слово привлекло в середине мая, когда состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между украинской и российской делегациями.

В словаре также отмечают, что наряду со словом "переговори" употребляется исконно украинское "переговори", однако первое слово гораздо чаще встречается в речи.

Что означает слово "стужа"?