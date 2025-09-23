Сейчас есть очень много популярных настольных игр, которые возникли много веков назад. В то же время даже у них были предшественники.

Например, в Киевской Руси была игра, которая называлась тавлия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Департамент культуры и туризма КОГА.

Что известно о тавлии?

В древности у людей было много настольных игр. Они упоминаются в преданиях и былинах. Игру тавлия считают предшественницей шахмат. Эта игра пришла к нашим предкам из Скандинавии.

У них она называлась Hnefatafl. В переводе это – "королевская доска".

Археологические исследования показывают, что в тавлию играли очень давно. Об этом свидетельствуют комплексы с разнообразными игровыми наборами, которые, хоть и отличались по дизайну, но неизменно включали общий тип игровых фишек. Эти фишки небольшие круглые по форме. Они отличались по цвету и материалу, включая кость, янтарь, стекло, глину, дерево и камень.

Что такое тавлия: смотрите видео

Примечательно, что в игре различали "королей" и "пешек", причем первые всегда визуально отличались от вторых. Сами "короли" демонстрировали удивительный диапазон форм, от округлых аналогов до сложных антропоморфных фигур, каждая из которых была обозначена уникальными идентификаторами. Среди самых ярких артефактов – "короли на троне". Правила этой игры до сих пор точно неизвестны.

Где упоминают тавлию?

Интересно, что в эту игру играют герои известного фэнтези "Аркан волков" Павла Деревянко. Он несколько раз упоминает тавлию в своей истории.

"Арка волков" – это первая часть трилогии "Летопись Серого ордена". По жанру это – темное фэнтези, говорится в Википедии.

