Например, в Киевской Руси была игра, которая называлась тавлия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Департамент культуры и туризма КОГА.
Смотрите также Секретные бункеры и хранилища в толще земли над станцией: почему "Арсенальную" построили так глубоко
Что известно о тавлии?
В древности у людей было много настольных игр. Они упоминаются в преданиях и былинах. Игру тавлия считают предшественницей шахмат. Эта игра пришла к нашим предкам из Скандинавии.
У них она называлась Hnefatafl. В переводе это – "королевская доска".
Археологические исследования показывают, что в тавлию играли очень давно. Об этом свидетельствуют комплексы с разнообразными игровыми наборами, которые, хоть и отличались по дизайну, но неизменно включали общий тип игровых фишек. Эти фишки небольшие круглые по форме. Они отличались по цвету и материалу, включая кость, янтарь, стекло, глину, дерево и камень.
Что такое тавлия: смотрите видео
Примечательно, что в игре различали "королей" и "пешек", причем первые всегда визуально отличались от вторых. Сами "короли" демонстрировали удивительный диапазон форм, от округлых аналогов до сложных антропоморфных фигур, каждая из которых была обозначена уникальными идентификаторами. Среди самых ярких артефактов – "короли на троне". Правила этой игры до сих пор точно неизвестны.
Где упоминают тавлию?
Интересно, что в эту игру играют герои известного фэнтези "Аркан волков" Павла Деревянко. Он несколько раз упоминает тавлию в своей истории.
"Арка волков" – это первая часть трилогии "Летопись Серого ордена". По жанру это – темное фэнтези, говорится в Википедии.
Как два подростка нашли самый большой клад Украины?
- В 1912 году возле села Малая Перещепина на Полтавщине 11-летний Федор Деркач и 14-летний Карп Маджа случайно наткнулись на самый большой клад в истории Украины. Пася скот, ребята обнаружили в песчаном холме золотой сосуд.
- На сразу прибыла власть и археолог Иван Зарецкий. В итоге было найдено более 800 золотых и серебряных предметов общим весом 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра, а также остатки шелка и деревянных конструкций. Это свидетельствовало о том, что клад был погребальным саркофагом.
- Однако оставалось неизвестным, кому он принадлежал. Разгадать эту загадку помог перстень с надписью "Кубрат", который был среди драгоценностей.