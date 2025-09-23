Наприклад, у Київській Русі була гра, яка називалась тавлія. Про це пише 24 Канал із посиланням на Департамент культури та туризму КОДА.

Що відомо про тавлію?

У давнину у людей було багато настільних ігор. Вони згадуються у переказах та билинах. Гру тавлія вважають попередницею шахів. Ця гра прийшла до наших предків із Скандинавії.

У них вона мала назву Hnefatafl. У перекладі це – "королівська дошка".

Археологічні дослідження показують, що в тавлію грали дуже давно. Про це свідчать комплекси з різноманітними ігровими наборами, які, хоч і відрізнялися за дизайном, але незмінно включали спільний тип ігрових фішок. Ці фішки невеликі круглі за формою. Вони відрізнялися за кольором і матеріалом, включаючи кістку, бурштин, скло, глину, дерево і камінь.

Примітно, що в грі розрізняли "королів" і "пішаків", причому перші завжди візуально відрізнялися від других. Самі "королі" демонстрували дивовижний діапазон форм, від округлих аналогів до складних антропоморфних фігур, кожна з яких була позначена унікальними ідентифікаторами. Серед найяскравіших артефактів – "королі на троні". Правила цієї гри досі достеменно невідомі.

Де згадують тавлію?

Цікаво, що у цю гру бавляться герої відомого фентезі "Аркан вовків" Павла Дерев'янка. Він кілька разів згадує тавлію у своїй історії.

"Арка вовків" – це перша частина трилогії "Літопис Сірого ордену". За жанром це – темне фентезі, мовиться у Вікіпедії.

