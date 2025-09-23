Стародавня гра Київської Русі, у яку грали ще до появи шахів
- Тавлія була настільною грою Київської Русі, що вважається попередницею шахів, з походженням зі Скандинавії.
- У 1912 році біля села Мала Перещепина було знайдено найбільший скарб України, що включав понад 800 золотих і срібних предметів.
Зараз є дуже багато популярних настільних ігор, які виникли багато століть тому. Водночас навіть у них були попередники.
Наприклад, у Київській Русі була гра, яка називалась тавлія. Про це пише 24 Канал із посиланням на Департамент культури та туризму КОДА.
Що відомо про тавлію?
У давнину у людей було багато настільних ігор. Вони згадуються у переказах та билинах. Гру тавлія вважають попередницею шахів. Ця гра прийшла до наших предків із Скандинавії.
У них вона мала назву Hnefatafl. У перекладі це – "королівська дошка".
Археологічні дослідження показують, що в тавлію грали дуже давно. Про це свідчать комплекси з різноманітними ігровими наборами, які, хоч і відрізнялися за дизайном, але незмінно включали спільний тип ігрових фішок. Ці фішки невеликі круглі за формою. Вони відрізнялися за кольором і матеріалом, включаючи кістку, бурштин, скло, глину, дерево і камінь.
Що таке тавлія: дивіться відео
Примітно, що в грі розрізняли "королів" і "пішаків", причому перші завжди візуально відрізнялися від других. Самі "королі" демонстрували дивовижний діапазон форм, від округлих аналогів до складних антропоморфних фігур, кожна з яких була позначена унікальними ідентифікаторами. Серед найяскравіших артефактів – "королі на троні". Правила цієї гри досі достеменно невідомі.
Де згадують тавлію?
Цікаво, що у цю гру бавляться герої відомого фентезі "Аркан вовків" Павла Дерев'янка. Він кілька разів згадує тавлію у своїй історії.
"Арка вовків" – це перша частина трилогії "Літопис Сірого ордену". За жанром це – темне фентезі, мовиться у Вікіпедії.
