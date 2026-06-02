Еще недавно над ними смеялись: как самая "уродливая" обувь в мире стала символом моды

Еще 20 лет назад мало кто мог представить, что странные резиновые тапочки с дырками станут символом современной моды. Обувь, которую многие считали "самой уродливой" в мире, сегодня продают за тысячи долларов, а знаменитости появляются в ней на красных дорожках.

История Crocs – это пример того, как комфорт изменил правила игры в модной индустрии. Бренд появился в 2002 году благодаря трем друзьям из Колорадо – Скотту Симансу, Линдону Гансону и Джорджу Бедекеру, передает 24 Канал.

История появления бренда Crocs

Идея родилась во время отдыха на яхте в Мексике, когда Скотт, Линдон и Джордж поняли, что идеальной обуви для моря фактически не существует. То, что было – скользили, натирали или быстро портились после контакта с водой.

Решением стали странные сабо из материала Croslite, которые Симанс случайно приобрел ранее у канадской компании Foam Creations. Главной особенностью материала было то, что он не впитывает бактерии, не скользит и подстраивался под форму стопы под воздействием тепла тела.

Так появилась первая модель – Crocs Beach. Название бренд получил от английского слова crocodile, ведь силуэт обуви напоминал морду крокодила.

Какие были проблемы у первых моделей Crocs?

Несмотря на необычный дизайн, первые 200 пар раскупили всего за два дня во время выставки лодок во Флориде. Покупатели признавали, что вид у обуви был странный, но комфорт заставлял забыть обо всех претензиях к внешности.

Изначально компания делала ставку не на моду, а на практичность. Crocs активно продвигали среди людей, которые проводят весь день на ногах – медиков, поваров, работников сервисной сферы и родителей маленьких детей.

Однако настоящий прорыв начался, когда бренд неожиданно оказался в центре поп-культуры. Crocs начали носить голливудские знаменитости, среди которых были Дженнифер Гарнер, Аль Пачино и Джек Николсон. Дополнительное внимание бренд получил после появления фото президента США Джорджа Буша-младшего в темно-синих Crocs с носками.

Но популярность имела и обратную сторону. Уже к 2008 году бренд столкнулся с волной критики. В интернете появились сообщества ненавистников Crocs, а журнал Time даже включил обувь в список "50 худших изобретений человечества". Продажи резко упали, а компания оказалась на грани серьезного кризиса.

Пытаясь спасти бизнес, бренд начал выпускать кеды, балетки и ботинки. Однако эта стратегия не сработала. Отказавшись от собственной странной идентичности, компания потеряла то, что делало ее узнаваемой.

Как Crocs вернули себе популярность?

Поворотным моментом стала смена стратегии. Новое руководство решило не скрывать "уродство" бренда, а превратить его в главное преимущество.

В 2016 году Crocs выпустили коллаборацию с дизайнером Кристофером Кейном, а уже через год было громкое сотрудничество с Balenciaga. Тогда мир увидел Crocs на высокой платформе за 850 долларов. Необычную модель раскупили менее чем за час, а сегодня стоимость такой пары на аукционах доходит до 20 тысяч долларов.

После этого бренд начал активно экспериментировать. Появились коллаборации с KFC, Джастином Бибером, Post Malone, Bad Bunny и другими знаменитостями и брендами.

Важную роль в популяризации Crocs также сыграли джибитсы – декоративные украшения для фирменных отверстий в обуви. Интересно, что идея возникла не внутри компании. Ее придумала американка Шери Шмельцер, которая хотела сделать детские тапочки ярче. Ее бизнес оказался настолько успешным, что Crocs в конце концов просто выкупили компанию Jibbitz.

Однако лучшим маркетологом бренда стала пандемия COVID-19. Во время карантинов люди массово выбирали удобную одежду и обувь, а Crocs фактически стали символом домашнего комфорта и дистанционной работы.

Когда мир начал выходить из локдаунов, мода уже изменилась. Все больше людей перестали ставить стиль выше комфорта. То, что когда-то считали "странными тапочками", неожиданно превратилось в полноценный элемент повседневного гардероба.