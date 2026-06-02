Історія Crocs – це приклад того, як комфорт змінив правила гри у модній індустрії. Бренд з'явився у 2002 році завдяки трьом друзям із Колорадо – Скотту Сімансу, Ліндону Гансону та Джорджу Бедекеру, передає 24 Канал.

Дивіться також Яким був 2001 рік для українців: Nokia, "Гаррі Поттер", Windows XP і 50 копійок за маршрутку

Історія появи бренду Crocs

Ідея народилася під час відпочинку на яхті в Мексиці, коли Скотт, Ліндон і Джордж зрозуміли, що ідеального взуття для моря фактично не існує. Те, що було – ковзали, натирали або швидко псувалися після контакту з водою.

Рішенням стали дивні сабо з матеріалу Croslite, які Сіманс випадково придбав раніше у канадської компанії Foam Creations. Головною особливістю матеріалу було те, що він не вбирає бактерії, не ковзає і підлаштовувався під форму стопи під впливом тепла тіла.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Цікаво! На каналі "Феномен UA" ви знайдете ще більше ностальгійних історій про 90-ті, 2000-ні, культові бренди, фільми та речі, на яких виросло ціле покоління.

Як Crocs здобули свою популярність: дивіться відео

Так з'явилася перша модель – Crocs Beach. Назву бренд отримав від англійського слова crocodile, адже силует взуття нагадував морду крокодила.

Які були проблеми у перших моделей Crocs?

Попри незвичний дизайн, перші 200 пар розкупили всього за два дні під час виставки човнів у Флориді. Покупці визнавали, що вигляд у взуття був дивний, але комфорт змушував забути про всі претензії до зовнішності.

Спочатку компанія робила ставку не на моду, а на практичність. Crocs активно просували серед людей, які проводять увесь день на ногах – медиків, кухарів, працівників сервісної сфери та батьків маленьких дітей.

Однак справжній прорив почався, коли бренд несподівано опинився у центрі попкультури. Crocs почали носити голлівудські знаменитості, серед яких були Дженніфер Гарнер, Аль Пачіно та Джек Ніколсон. Додаткову увагу бренд отримав після появи фото президента США Джорджа Буша-молодшого у темно-синіх Crocs зі шкарпетками.

Джордж Буш-молодший у Crocs / Фото GettyImages

Та популярність мала і зворотний бік. Уже до 2008 року бренд зіткнувся з хвилею критики. В інтернеті з'явилися спільноти ненависників Crocs, а журнал Time навіть включив взуття до списку "50 найгірших винаходів людства". Продажі різко впали, а компанія опинилася на межі серйозної кризи.

Намагаючись врятувати бізнес, бренд почав випускати кеди, балетки та черевики. Проте ця стратегія не спрацювала. Відмовившись від власної дивної ідентичності, компанія втратила те, що робило її впізнаваною.

Crocs / Фото Unsplash

Як Crocs повернули собі популярність?

Поворотним моментом стала зміна стратегії. Нове керівництво вирішило не приховувати "потворність" бренду, а перетворити її на головну перевагу.

У 2016 році Crocs випустили колаборацію з дизайнером Крістофером Кейном, а вже через рік була гучна співпраця з Balenciaga. Тоді світ побачив Crocs на високій платформі за 850 доларів. Незвичну модель розкупили менш ніж за годину, а сьогодні вартість такої пари на аукціонах доходить до 20 тисяч доларів.

Колаборація Crocs та Balenciaga / Фото з соціальних мереж

Після цього бренд почав активно експериментувати. З'явилися колаборації з KFC, Джастіном Бібером, Post Malone, Bad Bunny та іншими знаменитостями й брендами.

Важливу роль у популяризації Crocs також відіграли джибітси – декоративні прикраси для фірмових отворів у взутті. Цікаво, що ідея виникла не всередині компанії. Її придумала американка Шері Шмельцер, яка хотіла зробити дитячі капці яскравішими. Її бізнес виявився настільки успішним, що Crocs зрештою просто викупили компанію Jibbitz.

Crocs із джибітсами / Фото Unsplash

Однак найкращим маркетологом бренду стала пандемія COVID-19. Під час карантинів люди масово обирали зручний одяг та взуття, а Crocs фактично стали символом домашнього комфорту й дистанційної роботи.

Коли світ почав виходити з локдаунів, мода вже змінилася. Все більше людей перестали ставити стиль вище за комфорт. Те, що колись вважали "дивними капцями", несподівано перетворилося на повноцінний елемент повсякденного гардероба.