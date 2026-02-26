"Листочки будут не в слезах": украинцы массово просят, чтобы Радиодиктант-2026 читала Астафьева

Украинцы в соцсети Threads массово поддержали идею, чтобы всеукраинский Радиодиктант национального единства в 2026 году читала Даша Астафьева. Обсуждение вспыхнуло после того, как артистка призналась, что имеет "мини-мечту" начитать текст диктанта.

Пользователи поддержали эту идею, засыпав Астафьеву шутками и словами поддержки, передает 24 Канал.

Почему украинцы хотят, чтобы Астафьева начитывала Радиодиктант-2026?

Даша Астафьева опубликовала в Threads сообщение, где она написала, что имеет новую "мини-мечту".

Хочу в этом году начитывать всеукраинский Радиодиктант,

– заявила артистка.

Сообщение Даши Астафьевой в Threads / Скриншот

Украинцы массово поддержали эту идею и начали активно обсуждать. Публикация быстро собрала сотни реакций и десятки шутливых комментариев.

Реакция сети / Скриншоты

Пользователи также активно вспоминали клип группы Курган & Agregat на песню "Учителька", где Астафьева сыграла роль учительницы, и фантазировали, как могла бы звучать традиционная фраза "Достаем двойные листочки" в ее исполнении.

Курган & Агрегат & Даша Астафьева – "Учительница": смотрите видео

Кроме того, немало комментаторов отмечают, что голос Астафьевой вполне подходит для такого формата. В комментариях подчеркивают ее тембр, интонацию и манеру начитки, называя их выразительными и такими, что легко держат внимание слушателя. Вспоминают также и то, что Астафьева уже активно занимается начиткой произведений в своем приложении с аудиокнигами.

Напомним, в прошлом году текст Радиодиктанта читала Наталья Сумская. Однако часть участников тогда жаловалась на слишком быстрый темп и сложность в восприятии текста на слух.

Обратите внимание! Поддержит ли инициативу организационный комитет и кто в конце концов будет читать Радиодиктант-2026 – пока неизвестно.

Что известно о приложении Астафьевой с аудиокнигами?

В 2023 году на своей странице в Instagram Астафьева представила новое приложение UnderBooks, в котором собраны лучшие произведения украинских классиков и современных авторов.

Аудиоверсии книг озвучили профессиональные дикторы и известные украинские артисты, в том числе и сама Астафьева. Обложки для книг создавали украинские художники и иллюстраторы.

Даша Астафьева / Фото с Instagram-страницы артистки

По случаю запуска платформы был также снят юмористический проморолик с участием Алексея Дурнева, Владимира Дантеса, Гарика Корогодского, Амила Насирова и Рамила Насирова и других.

Уже в первые часы после релиза UnderBooks возглавил рейтинг загрузок в категории "Книги".

