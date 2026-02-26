"Листочки будут не в слезах": украинцы массово просят, чтобы Радиодиктант-2026 читала Астафьева
- Украинцы в соцсети Threads поддержали идею, чтобы Даша Астафьева читала Радиодиктант национального единства в 2026 году.
- Пользователи восхищаются голосом Астафьевой, подчеркивая его выразительность и способность держать внимание слушателя.
Украинцы в соцсети Threads массово поддержали идею, чтобы всеукраинский Радиодиктант национального единства в 2026 году читала Даша Астафьева. Обсуждение вспыхнуло после того, как артистка призналась, что имеет "мини-мечту" начитать текст диктанта.
Пользователи поддержали эту идею, засыпав Астафьеву шутками и словами поддержки, передает 24 Канал.
Почему украинцы хотят, чтобы Астафьева начитывала Радиодиктант-2026?
Даша Астафьева опубликовала в Threads сообщение, где она написала, что имеет новую "мини-мечту".
Хочу в этом году начитывать всеукраинский Радиодиктант,
– заявила артистка.
Сообщение Даши Астафьевой в Threads / Скриншот
Украинцы массово поддержали эту идею и начали активно обсуждать. Публикация быстро собрала сотни реакций и десятки шутливых комментариев.
Реакция сети / Скриншоты
Пользователи также активно вспоминали клип группы Курган & Agregat на песню "Учителька", где Астафьева сыграла роль учительницы, и фантазировали, как могла бы звучать традиционная фраза "Достаем двойные листочки" в ее исполнении.
Кроме того, немало комментаторов отмечают, что голос Астафьевой вполне подходит для такого формата. В комментариях подчеркивают ее тембр, интонацию и манеру начитки, называя их выразительными и такими, что легко держат внимание слушателя. Вспоминают также и то, что Астафьева уже активно занимается начиткой произведений в своем приложении с аудиокнигами.
Напомним, в прошлом году текст Радиодиктанта читала Наталья Сумская. Однако часть участников тогда жаловалась на слишком быстрый темп и сложность в восприятии текста на слух.
Обратите внимание! Поддержит ли инициативу организационный комитет и кто в конце концов будет читать Радиодиктант-2026 – пока неизвестно.
Что известно о приложении Астафьевой с аудиокнигами?
В 2023 году на своей странице в Instagram Астафьева представила новое приложение UnderBooks, в котором собраны лучшие произведения украинских классиков и современных авторов.
Аудиоверсии книг озвучили профессиональные дикторы и известные украинские артисты, в том числе и сама Астафьева. Обложки для книг создавали украинские художники и иллюстраторы.
Даша Астафьева / Фото с Instagram-страницы артистки
По случаю запуска платформы был также снят юмористический проморолик с участием Алексея Дурнева, Владимира Дантеса, Гарика Корогодского, Амила Насирова и Рамила Насирова и других.
Уже в первые часы после релиза UnderBooks возглавил рейтинг загрузок в категории "Книги".
Какими были самые распространенные ошибки при написании Радиодиктанта-2025?
Ни одной ошибки в тексте "Надо жить!" не сделали шесть человек, еще 11 человек допустили лишь одну неточность. Всего на проверку поступило более 11 тысяч работ из 38 стран мира.
Председатель комиссии по проверке диктанта Елена Масалитина сообщила, что самой распространенной ошибкой стало неправильное употребление знаков препинания. В частности, участники чаще всего ошибались в использовании тире и восклицательного знака.
Больше всего трудностей также вызвало слово "интерсити". Его нередко писали с большой буквы, однако комиссия не засчитывала это как ошибку. Кроме того, возникали сложности с написанием словосочетания "пса Патрона".