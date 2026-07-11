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11 июля, 16:13
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Сегодня в это трудно поверить: 4 дорогих блюда, которые когда-то считались едой для нищих

Алина Кулеба

Сегодня эти блюда можно найти в меню дорогих ресторанов, а за некоторые из них придется заплатить не одну тысячу гривен. Однако несколько веков назад их считали пищей для самых бедных слоев населения.

Подобно тому, как появился популярный, но специфический деликатес сюрстреминг, есть еще четыре блюда прошедших путь от стола нищих до статуса мировых деликатесов.

Омары

Если вы когда-нибудь удивлялись заоблачным ценам на лобстеров в меню, знайте – в 1700-х годах все было с точностью до наоборот.

В Новой Англии этих ракообразных после штормов выбрасывало на берег тоннами. Из-за такого избытка их считали "морскими тараканами", использовали в качестве удобрения для полей и массово скармливали рабам и заключенным.

Ситуацию смогло переломить развитие железных дорог в XIX веке. Пассажирам поездов, которые ехали вглубь материка и ничего не знали о "плохой репутации" омаров, начали подавать их как экзотическую новинку.

Блюдо настолько пришлось по вкусу американцам, что уже к Второй мировой войне лобстер стал официальным синонимом высокой кухни.

Готовые лобстеры / freepik

Черная икра

Сегодня икра является одним из главных символов роскоши. В зависимости от вида и происхождения ее цена может достигать нескольких тысяч гривен за сто граммов, а сам продукт давно стал атрибутом праздничного стола и элитных ресторанов.

Высокая стоимость объясняется просто: осетровые, из которых получают икру, растут очень медленно, а их естественные популяции за последние десятилетия резко сократились из-за чрезмерного вылова.

Впрочем, так было не всегда. Когда-то осетры в огромном количестве водились в Каспийском море, а их икра была обычной пищей для местных жителей. Из-за доступности ее не считали деликатесом – икру регулярно ели в повседневной жизни, ведь она была дешевой и распространенной.

Черная икра / pexels.com

В XIX веке ситуация была схожей и в США. Икру можно было купить буквально за копейки, а в некоторых салунах ее вообще бесплатно подавали посетителям, чтобы те заказывали больше алкоголя.

Однако впоследствии из-за стремительного роста спроса и массового вылова осетров запасы рыбы резко сократились. Именно тогда икра постепенно превратилась из доступного продукта в один из самых дорогих деликатесов в мире.

Суши

Популярное японское блюдо на самом деле зародилось в Юго-Восточной Азии как чисто практичный и дешевый способ сохранения продуктов. Фермеры обкладывали сырую рыбу вареным рисом, чтобы она могла ферментироваться и храниться более года. Сам рис после этого становился кислым, и его просто выбрасывали.

Впоследствии в Японии процесс усовершенствовали: стали добавлять в рис уксус, чтобы быстрее имитировать вкус ферментации, и есть его вместе с рыбой. Когда появились привычные нам суши-нигири, их продавали на улицах как дешевый фастфуд для местных рабочих, которым нужно было быстро и недорого перекусить в течение рабочего дня.

Японские суши и роллы / pexels.com

Фондю

Сегодня расплавленный сыр в специальном котелке считается изысканным развлечением для компании в ресторане. Однако в XVIII веке в Швейцарии это был единственный способ выжить для бедных крестьянских семей в суровые зимние месяцы, когда еды критически не хватало.

Чтобы не умереть с голоду, люди собирали остатки старого засохшего сыра, растапливали его с дешевым вином и мукой, получая питательное горячее блюдо.

В этот сыр макали черствый хлеб, который от тепла размягчался. До уровня национальной гордости и мирового тренда фондю вышло лишь в 1930-х годах благодаря успешной маркетинговой кампании Швейцарского сырного союза.

Сырное фондю / pexels.com