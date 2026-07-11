Подобно тому, как появился популярный, но специфический деликатес сюрстреминг , есть еще четыре блюда прошедших путь от стола нищих до статуса мировых деликатесов.

Омары

Если вы когда-нибудь удивлялись заоблачным ценам на лобстеров в меню, знайте – в 1700-х годах все было с точностью до наоборот.

В Новой Англии этих ракообразных после штормов выбрасывало на берег тоннами. Из-за такого избытка их считали "морскими тараканами", использовали в качестве удобрения для полей и массово скармливали рабам и заключенным.

Ситуацию смогло переломить развитие железных дорог в XIX веке. Пассажирам поездов, которые ехали вглубь материка и ничего не знали о "плохой репутации" омаров, начали подавать их как экзотическую новинку.

Блюдо настолько пришлось по вкусу американцам, что уже к Второй мировой войне лобстер стал официальным синонимом высокой кухни.

Готовые лобстеры / freepik

Черная икра

Сегодня икра является одним из главных символов роскоши. В зависимости от вида и происхождения ее цена может достигать нескольких тысяч гривен за сто граммов, а сам продукт давно стал атрибутом праздничного стола и элитных ресторанов.

Высокая стоимость объясняется просто: осетровые, из которых получают икру, растут очень медленно, а их естественные популяции за последние десятилетия резко сократились из-за чрезмерного вылова.

Впрочем, так было не всегда. Когда-то осетры в огромном количестве водились в Каспийском море, а их икра была обычной пищей для местных жителей. Из-за доступности ее не считали деликатесом – икру регулярно ели в повседневной жизни, ведь она была дешевой и распространенной.

Черная икра / pexels.com

В XIX веке ситуация была схожей и в США. Икру можно было купить буквально за копейки, а в некоторых салунах ее вообще бесплатно подавали посетителям, чтобы те заказывали больше алкоголя.

Однако впоследствии из-за стремительного роста спроса и массового вылова осетров запасы рыбы резко сократились. Именно тогда икра постепенно превратилась из доступного продукта в один из самых дорогих деликатесов в мире.

Суши

Популярное японское блюдо на самом деле зародилось в Юго-Восточной Азии как чисто практичный и дешевый способ сохранения продуктов. Фермеры обкладывали сырую рыбу вареным рисом, чтобы она могла ферментироваться и храниться более года. Сам рис после этого становился кислым, и его просто выбрасывали.

Впоследствии в Японии процесс усовершенствовали: стали добавлять в рис уксус, чтобы быстрее имитировать вкус ферментации, и есть его вместе с рыбой. Когда появились привычные нам суши-нигири, их продавали на улицах как дешевый фастфуд для местных рабочих, которым нужно было быстро и недорого перекусить в течение рабочего дня.

Японские суши и роллы / pexels.com

Фондю

Сегодня расплавленный сыр в специальном котелке считается изысканным развлечением для компании в ресторане. Однако в XVIII веке в Швейцарии это был единственный способ выжить для бедных крестьянских семей в суровые зимние месяцы, когда еды критически не хватало.

Чтобы не умереть с голоду, люди собирали остатки старого засохшего сыра, растапливали его с дешевым вином и мукой, получая питательное горячее блюдо.

В этот сыр макали черствый хлеб, который от тепла размягчался. До уровня национальной гордости и мирового тренда фондю вышло лишь в 1930-х годах благодаря успешной маркетинговой кампании Швейцарского сырного союза.

Сырное фондю / pexels.com