Государственного языка нет, а флаг меняли 25 раз: 5 фактов о США, которые удивят каждого

4 июля в США отмечают День Независимости. Соединенные Штаты принято считать образцом мировой демократии и страна играет важную роль в нашей жизни.

249 лет назад американские штаты провозгласили независимость от Великобритании и образовали новое государство – США. И сегодня 24 Канал расскажет факты о Соединенных Штатах, которые вас удивят.

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Нет государственного языка

Вам могло бы показаться, что в американском законодательстве прописан английский язык как государство. Однако за 249 лет существования Соединенных штатов так и не появился закон, который бы закреплял за каким-то языком статус государственного на всех уровнях. Хотя, конечно, языком США является английский. Однако второй по популярности – испанский.

Флаг меняли 25 раз

Американский флаг чаще всего в мире подвергался изменениям, а все по очень простым причинам. Дело в том, что звезды в верхнем левом углу флага символизируют количество штатов в составе федерации, а их количество с момента провозглашения независимости США только росло.

На флаге США есть 13 красных и белых полос, которые символизируют собственно то количество штатов, которые образовали новую страну 4 июля 1776 года. В первом варианте флага в углу было 13 звезд. Действующий вариант американского флага утвердили 4 июля 1960 года, когда Гавайи получили статус 50-го штата США.



Флаг США меняли 25 раз / Фото Getty Images

Покупка Аляски

Аляска стала частью США в 1867 году, когда ее продала Российская империя. Тогда США заплатили за более 1,5 миллиона квадратных километров территории 7,2 миллиона долларов золотом.

То есть 1 квадратный километр территории обошелся американцам в 4,74 доллара. Представьте, как реагировала Российская империя, когда через несколько десятков лет на Аляске нашли золото и началась так называемая "золотая лихорадка".

Статус штата Аляска получила только в 1959 году.

Законы, которые поражают

США известны неординарными законами на разных уровнях. Например – в городе Колумбус в штате Огайо запрещено продавать кукурузные хлопья в воскресенье.

А вообще в США нельзя приобрести "Киндер-сюрприз", потому что принятый в 1938 году запрещает класть несъедобные предметы в пищу, поэтому шоколадные яйца с игрушкой внутри здесь вне закона.

Покупка диплома адмирала

В США можно купить диплом адмирала и возглавить флот и это не коррупция. Дело в том, что такие действия являются абсолютно законными в штате Небраска. Там можно приобрести диплом, юрисдикция которого признана на территории самого штата, что дает разрешение возглавить флот. Только вот беда – Небраска не имеет выхода к морю.