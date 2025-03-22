Кто из звезд раньше работал таксистом

В Украине 22 марта отмечают День таксиста. На первый взгляд, может показаться, что эта профессия не очень престижная, однако она нужна и важна.

Среди звезд есть также те, кто работал таксистом раньше. О каждом из них пишет 24 Канал.

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Роберт Де Ниро

Один из величайших актеров Голливуда, известен своими ролями в фильмах "Крестный отец 2", "Таксист", "Бешеный бык" и др. Перед съемками в "Таксисте" (1976) он несколько недель работал настоящим таксистом в Нью-Йорке, чтобы лучше понять свою роль. Это помогло ему создать правдоподобный и культовый образ Трэвиса Бикла.

Дэнни ДеВито

Знаменитый актер и режиссер, известен ролями в "Близнецах", "Семейке Аддамс", сериале "В Филадельфии всегда солнечно". В молодости он работал таксистом в Нью-Йорке, чтобы заработать деньги, прежде чем попасть в киноиндустрию.



Некоторые из звезд в прошлом был таксистом / Фото Pexels

Джеймс Кайан

Американский актер, который снимался в сериале "Клан Сопрано" и других проектах. Перед карьерой в Голливуде он работал таксистом, что было одним из его многочисленных подработок.

Пол Остер

Известный писатель и режиссер, автор Нью-Йоркской трилогии. В молодости он работал таксистом и другими случайными работами, чтобы содержать себя, прежде чем стать успешным автором.