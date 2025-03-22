Серед зірок є також ті, хто працював таксистом раніше. Про кожного з них пише 24 Канал.

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Роберт Де Ніро

Один із найвидатніших акторів Голлівуду, відомий своїми ролями у фільмах "Хрещений батько 2", "Таксист", "Скажений бик" тощо. Перед зйомками у "Таксисті" (1976) він кілька тижнів працював справжнім таксистом у Нью-Йорку, щоб краще зрозуміти свою роль. Це допомогло йому створити правдоподібний і культовий образ Тревіса Бікла.

Денні ДеВіто

Знаменитий актор і режисер, відомий ролями у "Близнюках", "Сімейці Аддамс", серіалі "У Філадельфії завжди сонячно". У молодості він працював таксистом у Нью-Йорку, щоб заробити гроші, перш ніж потрапити у кіноіндустрію.



Дехто із зірок в минулому був таксистом / Фото Pexels

Джеймс Кайан

Цмериканський актор, який знімався у серіалі "Клан Сопрано" та інших проєктах. Перед кар’єрою у Голлівуді він працював таксистом, що було одним із його численних підробітків.

Пол Остер

Відомий письменник і режисер, автор Нью-Йоркської трилогії. У молодості він працював таксистом та іншими випадковими роботами, щоб утримувати себе, перш ніж стати успішним автором.