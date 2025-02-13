Куда пойти во Львове 14 февраля: 5 идей для незабываемого вечера без лишних затрат

День Валентина – прекрасная возможность провести время в романтической атмосфере, насладиться культурными событиями и просто отдохнуть с любимым человеком. Для этого во Львове найдется немало событий на любой вкус.

Самое главное, что хорошо провести время с любимым человеком можно за незначительные средства. 24 Канал подобрал пять интересных мероприятий во Львове, которые сделают этот вечер особенным, не опустошив ваш кошелек.

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Романтическая поэзия в доме Людкевича

Если вы любите поэзию, посетите романтический вечер в доме Станислава Людкевича. Молодые поэты литературного клуба "Расцвет" будут читать свои произведения, полны переживаний, поисков и нежности.

Романтическая поэзия в доме Людкевича / Афиша Kontramarka

Адрес: улица Станислава Людкевича, 7.

Время: 16:00.

Стоимость: 50 гривен.

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Показ фильма "Портрет девушки в огне"

Львовский Jam Factory Art Center приглашает на просмотр мелодрамы "Портрет девушки в огне".

События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. Днями она внимательно изучает свою модель, а по ночам пишет ее портрет. Постепенно героини сближаются все сильнее.

Фильм получил премию за лучший сценарий, Queer Palm за освещение ЛГБТ-темы в кино на Каннском кинофестивале в 2019 году и был номинирован на премию "Золотой глобус".

Заметим, что фильм будем показывать на языке оригинала (французском) с украинскими субтитрами, а после сеанса состоится обсуждение с кинокритиком Дарьей Бадьер.

Кинопоказ "Портрет девушки в огне" / Афиша Kontramarka

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 124 (зал Авдитория).

Время: 18:30 (вход с 18:00).

Цена: 120 гривен.

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Романтическая музыка при свечах

Львовский органный зал приглашает на вечер романтической музыки. Вы услышите волшебное сочетание скрипки и органа от солистов Львовского органного зала – Адриана Боднара и Светланы Позднышевой.

Программа:

Максим Березовский – Соната для скрипки и чембало;

Рихард Штраус – Lento из концерта для скрипки и оркестра;

Ганс-Андре Штамм – Пьесы для скрипки и органа:

"Take seven"; Романс;

Ганс-Андре Штамм – Пьесы для органа соло:

Мандала; Гальская токата;

Денис Бедар – Кошачья сюита:

"Кошачья дремота"; "Кошачьи игры";

Ганс-Андре Штамм – Пьесы для скрипки и органа:

"Pick five"; "Сказочный полет"; Гордость Окитавы.

Заметим, что в программе могут произойти изменения.

Органный зал приглашает на вечер романтической музыки / Афиша Kontramarka

Локация: Львовский органный зал.

Продолжительность: около часа.

Стоимость: от 100 гривен.

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Стендап на День Валентина

Если хотите провести вечер с юмором, посетите стендап посвященный Дню Валентина. Украинские комики Владимир Жогло, Вадим Дзюнько, Анна Кочегура и Валерия Михайлова подарят вам море смеха и позитива.

Стендап на День Валентина / Афиша Kontramarka

Адрес: Львовский государственный дворец эстетического воспитания учащейся молодежи, площадь Евгения Петрушевича, 2.

Время: 18:30.

Стоимость: от 300 гривен (вход для военных бесплатный по предварительной регистрации).

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Концерт ANDRIANA - NIKITIN - MIRAMI

Для тех, кто хочет отпраздновать День влюбленных с музыкой, FestRepublic предлагает концерт с участием любимых украинских артистов. На сцене выступят – ANDRIANA, NIKITIN и зажигательная группа MIRAMI.

ANDRIANA, NIKITIN и MIRAMI дадут концерт на День Влентина / Афиша Kontramarka

Адрес: улица Старознесенская, 24 – 26.

Время: 20:00.

Стоимость: от 490 гривен.

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