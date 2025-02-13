Найголовніше, що гарно провести час із коханою людиною можна за незначні кошти. 24 Канал підібрав п’ять цікавих заходів у Львові, які зроблять цей вечір особливим, не спустошивши ваш гаманець.

Дивіться також Від класики до універсальних варіантів: ідеї подарунків на День святого Валентина

Романтична поезія в домі Людкевича

Якщо ви любите поезію, завітайте на романтичний вечір у домі Станіслава Людкевича. Молоді поети літературного клубу "Розквіт" читатимуть свої твори, сповнені переживань, пошуків та ніжності.

Романтична поезія в домі Людкевича / Афіша Kontramarka

Адреса: вулиця Станіслава Людкевича, 7.

Час: 16:00.

Вартість: 50 гривень.

Купити квитки

Показ фільму "Портрет дівчини у вогні"

Львівський Jam Factory Art Center запрошує на перегляд мелодрами "Портрет дівчини у вогні".

Події фільму розгортаються у французькій Бретані XVIII століття. Молода художниця отримує замовлення на весільний портрет дівчини. Днями вона уважно вивчає свою модель, а ночами пише її портрет. Поступово героїні зближуються все сильніше.

Фільм отримав премію за найкращий сценарій, Queer Palm за висвітлення ЛГБТ-теми в кіно на Каннському кінофестивалі у 2019 році та був номінований на премію "Золотий глобус".

Зауважимо, що фільм показуватимемо мовою оригіналу (французькою) з українськими субтитрами, а після сеансу відбудеться обговорення з кінокритикинею Дарією Бадьйор.

Кінопоказ "Портрет дівчини у вогні" / Афіша Kontramarka

Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 124 (зал Авдиторія).

Час: 18:30 (вхід з 18:00).

Ціна: 120 гривень.

Купити квитки

Романтична музика при свічках

Львівський органний зал запрошує на вечір романтичної музики. Ви почуєте чарівне поєднання скрипки та органа від солістів Львівського органного залу – Адріана Боднара та Світлани Позднишевої.

Програма:

Максим Березовський – Соната для скрипки і чембало;

Ріхард Штраус – Lento з концерту для скрипки і оркестру;

Ганс-Андре Штамм – П'єси для скрипки та органа:

"Take seven"; Романс;

Ганс-Андре Штамм – П'єси для органа соло:

Мандала; Гальська токата;

Деніс Бедар – Котяча сюїта:

"Дрімота кота"; "Котячі ігри";

Ганс-Андре Штамм – П'єси для скрипки та органа:

"Pick five"; "Казковий політ"; Гордість Оккітави.

Зауважимо, що у програмі можуть відбутися зміни.

Органний зал запрошує на вечір романтичної музики / Афіша Kontramarka

Локація: Львівський органний зал.

Тривалість: близько години.

Вартість: від 100 гривень.

Купити квитки

Стендап на День Валентина

Якщо хочете провести вечір із гумором, завітайте на стендап присвячений Дню Валентина. Українські коміки Володимир Жогло, Вадим Дзюнько, Ганна Кочегура та Валерія Михайлова подарують вам море сміху та позитиву.

Стендап на День Валентина / Афіша Kontramarka

Адреса: Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді, площа Євгена Петрушевича, 2.

Час: 18:30.

Вартість: від 300 гривень (вхід для військових безкоштовний за попередньою реєстрацією).

Купити квитки

Концерт ANDRIANA • NIKITIN • MIRAMI

Для тих, хто хоче відсвяткувати День закоханих із музикою, FestRepublic пропонує концерт за участю улюблених українських артистів. На сцені виступатимуть – ANDRIANA, NIKITIN та запальна група MIRAMI.

ANDRIANA, NIKITIN та MIRAMI дадуть концерт на День Влентина / Афіша Kontramarka

Адреса: вулиця Старознесенська, 24 – 26.

Час: 20:00.

Вартість: від 490 гривень.

Купити квитки