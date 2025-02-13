Самое главное, что хорошо провести время с любимым человеком можно за незначительные средства. 24 Канал подобрал пять интересных мероприятий во Львове, которые сделают этот вечер особенным, не опустошив ваш кошелек.
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Романтическая поэзия в доме Людкевича
Если вы любите поэзию, посетите романтический вечер в доме Станислава Людкевича. Молодые поэты литературного клуба "Расцвет" будут читать свои произведения, полны переживаний, поисков и нежности.
Романтическая поэзия в доме Людкевича / Афиша Kontramarka
Адрес: улица Станислава Людкевича, 7.
Время: 16:00.
Стоимость: 50 гривен.
Показ фильма "Портрет девушки в огне"
Львовский Jam Factory Art Center приглашает на просмотр мелодрамы "Портрет девушки в огне".
События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. Днями она внимательно изучает свою модель, а по ночам пишет ее портрет. Постепенно героини сближаются все сильнее.
Фильм получил премию за лучший сценарий, Queer Palm за освещение ЛГБТ-темы в кино на Каннском кинофестивале в 2019 году и был номинирован на премию "Золотой глобус".
Заметим, что фильм будем показывать на языке оригинала (французском) с украинскими субтитрами, а после сеанса состоится обсуждение с кинокритиком Дарьей Бадьер.
Кинопоказ "Портрет девушки в огне" / Афиша Kontramarka
Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 124 (зал Авдитория).
Время: 18:30 (вход с 18:00).
Цена: 120 гривен.
Романтическая музыка при свечах
Львовский органный зал приглашает на вечер романтической музыки. Вы услышите волшебное сочетание скрипки и органа от солистов Львовского органного зала – Адриана Боднара и Светланы Позднышевой.
Программа:
- Максим Березовский – Соната для скрипки и чембало;
- Рихард Штраус – Lento из концерта для скрипки и оркестра;
- Ганс-Андре Штамм – Пьесы для скрипки и органа:
- "Take seven";
- Романс;
- Ганс-Андре Штамм – Пьесы для органа соло:
- Мандала;
- Гальская токата;
- Денис Бедар – Кошачья сюита:
- "Кошачья дремота";
- "Кошачьи игры";
- Ганс-Андре Штамм – Пьесы для скрипки и органа:
- "Pick five";
- "Сказочный полет";
- Гордость Окитавы.
Заметим, что в программе могут произойти изменения.
Органный зал приглашает на вечер романтической музыки / Афиша Kontramarka
Локация: Львовский органный зал.
Продолжительность: около часа.
Стоимость: от 100 гривен.
Стендап на День Валентина
Если хотите провести вечер с юмором, посетите стендап посвященный Дню Валентина. Украинские комики Владимир Жогло, Вадим Дзюнько, Анна Кочегура и Валерия Михайлова подарят вам море смеха и позитива.
Стендап на День Валентина / Афиша Kontramarka
Адрес: Львовский государственный дворец эстетического воспитания учащейся молодежи, площадь Евгения Петрушевича, 2.
Время: 18:30.
Стоимость: от 300 гривен (вход для военных бесплатный по предварительной регистрации).
Концерт ANDRIANA - NIKITIN - MIRAMI
Для тех, кто хочет отпраздновать День влюбленных с музыкой, FestRepublic предлагает концерт с участием любимых украинских артистов. На сцене выступят – ANDRIANA, NIKITIN и зажигательная группа MIRAMI.
ANDRIANA, NIKITIN и MIRAMI дадут концерт на День Влентина / Афиша Kontramarka
Адрес: улица Старознесенская, 24 – 26.
Время: 20:00.
Стоимость: от 490 гривен.